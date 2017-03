Phá âm mưu trốn trại của hai can phạm

Ngày 14-9, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, một chiến sĩ nghĩa vụ đang làm công tác bảo vệ Trại tạm giam của Công an Tp. Nha Trang vừa ngăn chặn kịp thời vụ trốn trại hy hữu của hai can phạm.

Trước đó, đêm 5-9, trung sĩ Nguyễn Trọng Chương cùng hai đồng đội khác được chỉ huy phân công ca trực, đến 1g10 cùng ngày, trong khi tiến hành tuần tra, kiểm soát xung quanh khu vực trại thì anh Chương nghe thấy ở khu vực buồng biệt giam số 1 có tiếng động lạ.



Tiếp cận buồng biệt giam, anh Chương phát hiện hai bị can là Phạm Văn Lợi (32 tuổi, trú tại 139/2 Trường Phúc, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, phạm tội mua bán trái phép chất ma túy) và Phạm Thế Hưng (27 tuổi, trú tại 90 Đồng Nai, phường Phước Hải, TP. Nha Trang, phạm tội cướp giật tài sản) đang chuẩn bị trốn trại qua một lỗ hổng.



Bị can Lợi đang thò đầu để tìm cách bò ra ngoài buồng biệt giam. Ngay lập tức, trung sĩ Chương đã khống chế hai đối tượng. Lợi và Hưng khai nhận, đã lên kế hoạch trốn trại nên đã tìm cách đục tường phòng biệt giam từ nhiều ngày trước.



Với thành tích này, giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định khen thưởng đột xuất cho trung sĩ Nguyễn Trọng Chương.



Theo Quang Khoa (ANTĐ)