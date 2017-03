Phá án bắt cóc, giết người trong nhà thuê

Ngày 26-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 , TP.HCM cho biết đang tạm giữ sáu nghi can để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Đó là Phạm Văn Thuận, Nguyễn Kim Thế Hiển, Nguyễn Chí Thân, Nguyễn Văn Hiển, Phan Tuấn Hạnh và Phan Thị Ngọc Diễm. Các nghi can này cùng ngụ tại một số tỉnh miền Tây, có liên quan đến cái chết của một người đàn ông trong tư thế tay chân bị trói, mắt và miệng bị dán băng keo.

Thuê nhà để gây án

Địa điểm xảy ra vụ án là căn nhà ở tổ 7, KP10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 do bà K. làm chủ. Bà K. nhớ lại vào ngày 20-10, có một nhóm bốn thanh niên đến gặp bà làm hợp đồng thuê căn nhà trên với giá 7 triệu đồng/tháng. Trong nhóm hỏi thuê nhà có một nữ.

Trên giấy CMND của người đứng ra ký hợp đồng thuê nhà với bà K. mang tên Nguyễn Hoài Thanh (ngụ Tiền Giang) nhưng qua xác minh đây là CMND giả mang tên người khác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nhóm nghi can gây án dạt về khu vực TP Châu Đốc, An Giang, gần biên giới Campuchia.

Sau khi xác định địa điểm nơi các nghi can lẩn trốn, ngày 22-10 một tổ trinh sát hình sự Công an quận 12 đã đi An Giang để tiếp cận, bắt giữ trước khi các đối tượng trốn sang Campuchia. Rạng sáng 23-10, các trinh sát đã phối hợp cùng công an các phường thuộc TP Châu Đốc kiểm tra từng nhà trọ trên địa bàn. Tuy nhiên, đến chiều

23-10 tung tích các nghi can vẫn chưa thấy đâu. Bằng sự kiên trì, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, tổ trinh sát phát hiện có ba thanh niên mới đến thuê phòng tại một nhà trọ thuộc khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc. Dù không có hình ảnh nhưng qua lời mô tả nhận dạng của các nhân chứng, công an nhanh chóng nhận ra đây chính là các đối tượng cần tìm nên lập tức khống chế bắt giữ. Ba người bị bắt gồm Hạnh, Hiển và Thuận. Ngay sau đó, Công an quận 12 truy bắt ba đối tượng còn lại tại Vĩnh Long và quận Gò Vấp.





Các nghi can và địa điểm xảy ra vụ án. Ảnh: HT

Chỉ có ý định cướp tài sản?

Tại cơ quan công an, nhóm nghi can khai nhận do cần tiền tiêu xài nên bàn bạc kế hoạch tìm người có tài sản để bắt cóc tống tiền chớ không muốn giết chết.

Do Hạnh biết ông Nguyễn Văn Thọ (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, giám đốc một công ty ở Bình Chánh) có tiền nên đưa ông vào tầm ngắm. Để thực hiện hành vi, nhóm này thuê nhà của bà K., chuẩn bị sẵn roi điện, dây dù, băng keo... Trước khi ra tay, các đối tượng còn lấy giấy báo dán kín cửa kiếng nhà thuê để người bên ngoài không nhìn thấy.

Hạnh bàn với Hiển nói dối là ông Thọ thiếu nợ Hiển nên nhờ Diễm dụ ông Thọ đến nhà thuê ở quận 12 để đòi nợ. Diễm đồng ý và gọi cho ông Thọ hẹn ngày 21-10 đến đón Diễm từ quê lên tại bến xe khách ở đường Lê Hồng Phong, quận 5.

Đúng hẹn, ông Thọ ra bến xe bằng ô tô bảy chỗ rồi chở Diễm về nhà thuê ở quận 12. Khi vào nhà, đồng bọn của Diễm lập tức đánh ông Thọ, nhét giẻ vào miệng, trói chặt chân tay, dùng băng keo quấn chặt mắt, miệng nạn nhân. Tiếp theo chúng nhanh chóng lấy hai điện thoại di động, CMND, ô tô của ông Thọ. Trên đường tẩu thoát, chúng dùng SIM rác điện thoại gọi cho bà K., báo có người lạ bị trói trong nhà thuê. Lúc bà K. đến kiểm tra thì phát hiện ông Thọ đã tử vong nên báo công an.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận 12 đã phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, tử thi, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra hung thủ gây án.

Qua phương tiện thông tin, biết ông Thọ đã chết nên các nghi can chia nhau bỏ trốn, riêng ô tô của ông Thọ chúng lái đến gần KCN Tân Bình rồi bỏ đó. Hiện công an đã thu hồi được toàn bộ tài sản của nạn nhân gồm ô tô và điện thoại.