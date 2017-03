Phá án ‘đại gia’ mua dâm trẻ em trong sáu giờ

Trước đó, Công an TP Cà Mau đã có quyết định khởi tố vụ án “môi giới mại dâm và mua dâm đối với người chưa thành niên”.

Trong số hai người bị bắt khẩn cấp phục vụ điều tra có ông Luận là “Việt kiều hồi hương”, đồng thời là chủ khách sạn Best (khách sạn lớn nhất tỉnh Cà Mau).

Theo tìm hiểu, chiều tối 16-6, bà X. (xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) đến Công an phường 9 (TP Cà Mau) tố giác con gái bà là Q. (hơn 14 tuổi) bị chủ quán ND (ở cùng phường 9) giam lỏng, không cho gia đình dẫn về. Bà X. cho biết bà chủ quán này nói nếu muốn dẫn Q. đi thì phải cho bà 7 triệu đồng, là số tiền Q. đã vay mượn.

Từ thông tin trên, công an đã vào cuộc, xác minh và phát hiện khoảng gần một tháng trước, Q. đã đến quán ND (do bà Lâm Thị Châu, 40 tuổi làm chủ) để xin làm tiếp viên. Theo giao kết, Q. sẽ không nhận tiền lương, chỉ được hưởng tiền boa của khách. Tuy nhiên, tại đây ngoài công việc phục vụ, Q. còn bị ép phải bán dâm cho khách nhiều lần, trong đó có bán cho một đại gia nổi tiếng ở Cà Mau. Cơ quan công an mở một cuộc điều tra khẩn cấp và đến gần 23 giờ cùng ngày (tức chỉ sau khoảng sáu giờ kể từ khi có tin tố giác), Công an TP Cà Mau đã bắt khẩn cấp ông Luận. Cùng thời gian này, công an cũng đã bắt khẩn cấp bà chủ Lâm Thị Châu.

Theo tìm hiểu, ông Luận đã thừa nhận việc mua dâm với em Q. hai lần tại một nhà trọ ở gần quán nhậu. Mỗi lần mua dâm ông Luận trả 500.000 đồng cho cả tiền mua dâm và tiền phòng trọ. Ngoài ra, bà Lâm Thị Châu cũng đã thừa nhận hành vi môi giới để Q. bán dâm nhiều lần tại nhà trọ trên. Trong khi đó, theo lời khai của Q. thì em bị ép phải bán dâm nhiều lần nhưng không nhận được đồng nào mà tiền khách trả đều do bà Châu nhận, giữ hết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Trong khi đó, việc bắt ông Luận đã gây xôn xao dư luận. Vì ông Tiêu Văn Luận là một “đại gia” có tiếng ở địa phương về sự giàu có và hăng say lao động, sáng tạo. Người ta biết đến ông bởi nhiều nhà hàng, khách sạn lớn tại Cà Mau, TP.HCM, Phú Quốc, Kiên Giang. Đặc biệt, cuối năm 2014, ông Luận khiến nhiều người chú ý khi sáng tạo hàng chục căn nhà di động giá rẻ hiện đang đặt tại Công viên Hùng Vương, TP Cà Mau. Ngoài ra, theo nguồn tin riêng, ông Luận vốn là một Việt kiều sống ở Mỹ với nghề thợ hàn. Sau khi lấy vợ, có được số tài sản lớn nên về Việt Nam đầu tư nhà hàng, khách sạn.

