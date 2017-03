Phá án giết người, đốt xác ở rừng tràm

* Hai nghi can đã ra tự thú ngay tại hiện trường.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin khoảng 10 giờ sáng 20-2 (nhằm mùng 2 tết), người dân ở ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom phát hiện xác một phụ nữ bị cháy sém trong rừng tràm nên trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại rừng tràm để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Phương D. (30 tuổi, ngụ ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3).

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ giết người, đốt xác ở rừng tràm. Ảnh: CTV

Ngay sau khi biết cơ quan công an vào cuộc, tối cùng ngày Khanh và Hoài đã ra tự thú ngay tại hiện trường và khai nhận chính là hung thủ giết chết chị D. Theo đó, Khanh và Hoài đã bóp cổ chị D. rồi sau đó đốt xác chị D. quăng vào rừng tràm nhằm phi tang. Được biết Khanh và Hoài là công nhân của một công ty gỗ đóng trên địa bàn xã Hố Nai 3.

Chiều 23-2, phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã tiếp xúc với anh Phạm Công Sơn, anh ruột của nạn nhân Phạm Thị Phương D. Theo anh Sơn cho biết: “Nghi can giết chị D. đã ra tự thú và Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ để điều tra. Tuy nhiên, công an chưa cung cấp danh tính hung thủ, nguyên nhân gây án cho gia đình chúng tôi biết. Do vậy phải đợi đến lúc công an mời chứng kiến công tác dựng lại hiện trường thì mới biết thêm thông tin được”.

Qua lời anh Sơn kể, chị D. đang sống cùng bố mẹ và bán quán tạp hóa. Khoảng 10 giờ ngày 18-2 (ngày 30 tết âm lịch), chị D. dẫn xe máy rời khỏi quán nhưng không nói với người nhà đi đâu rồi sau đó mất tích luôn. Gia đình lo lắng không đón tết để đi tìm chị D. nhưng không gặp. Đến trưa mùng 2 tết, anh Sơn nhận được tin báo của công an đề nghị đến ấp Lộ Đức để nhận diện thi thể của người nhà nghi là chị D. Khi đến nơi người nhà thấy thi thể của chị D. bị cháy đen, chiếc xe máy và tài sản của chị D. thì không bị mất. Anh Sơn nhận định chị D. có thể quen biết với các hung thủ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

TIẾN DŨNG