Phá án giết người từ chiếc xe máy bán rẻ

Trước đó, đêm 18-8, người dân tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn phát hiện thi thể một thanh niên nằm chết trong bãi cỏ ven đường. Quá trình điều tra, công an xác định nạn nhân là Nguyễn Đồng Lực (25 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Người nhà nạn nhân khai báo, Lực đi khỏi nhà lúc 16 giờ chiều cùng ngày. Khi Lực chết, người nhà cho biết anh bị mất tài sản gồm một xe máy hiệu Mio, một nhẫn vàng, hai ĐTDĐ và ví tiền. Xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản nên Công an huyện Hóc Môn đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ cho PC45 Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Trong khi cơ quan công an đang điều tra, truy xét hung thủ thì một người bạn của Lực tình cờ phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân tại một quán phở ở đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp. Công an đã mời người đang đi chiếc xe là NTL về làm việc. Theo L. khai báo, thông qua người bạn làm chung ở quán bar tại quận Gò Vấp, L. đã mua xe máy này của Nguyễn Ngọc Linh (ảnh) với giá rẻ là 2,5 triệu đồng. Sau đó công an mời Linh lên làm việc và Linh khai nhận là hung thủ giết Lực để cướp tài sản.

Linh khai có quen biết với Lực. Mùa World Cup 2014 vừa qua, Linh có nhờ Lực cá độ giúp mình và sau đó nợ Lực 12,5 triệu đồng. Linh nhiều lần hứa hẹn nhưng không trả nợ nên Lực dọa báo cho gia đình Linh biết chuyện nợ nần cờ bạc. Do đó Linh nảy sinh ý định sát hại Lực để quỵt nợ. Chiều 18-8, Linh gọi Lực đến nhà chở Linh đi lấy tiền trả nợ. Khi đến đoạn đường vắng ở xã Xuân Thới Đông, Linh rút dao tấn công từ phía sau, đâm nhiều nhát làm Lực chết tại chỗ. Linh kéo thi thể Lực vào bãi cỏ ven đường lột lấy một nhẫn vàng, ví tiền bên trong có 3 triệu đồng, hai ĐTDĐ rồi lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Chính Linh không ngờ từ chiếc xe cướp được bán rẻ cho người khác mà toàn bộ vụ án bị khám phá nhanh chóng.

H.TUYẾT