Phá án lúc 0 giờ

“NINJA” TRONG BỤI ỚT

Khoảng 22 giờ khuya 9-12-2011, sau chầu lai rai đãi thợ sửa nhà, ông Trương Thế Dũng (SN 1968, ngụ đường số 1, thị trấn Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) vào phòng ngủ, bà Đỗ Thị Kim Son (SN 1971) vợ ông ra tiễn khách rồi khóa cổng để vào nhà dọn dẹp. Vào đến cửa, bà Son thấy hàng ớt trồng bên hông nhà lay động nhẹ. Chưa kịp định thần, bất ngờ một bóng đen từ trong bụi ớt lao vào kẹp cổ, bịt miệng rồi liên tục đánh tới tấp khiến bà Son ngã vật xuống nền. Vừa đánh, chúng vừa gằn giọng yêu cầu bà phải chỉ chỗ giấu tiền và vàng, nếu không chúng sẽ giết. Quá hoảng sợ, bà Son đành phải chỉ cho chúng vào tủ gỗ và két sắt phía trong buồng, hy vọng giữ được mạng sống. Sau một hồi đánh đập, chúng trói chân tay bà Son rồi lấy một mảnh khăn nhét vào miệng và bịt mắt nạn nhân.

Tâm và Tú

Sau đó, chúng dùng kéo cắt bộ vòng ximen và chiếc lắc đeo trên tay bà Son, giật phăng luôn sợi dây chuyền đeo cổ cùng hai chiếc nhẫn vàng. Chúng tiếp tục vào phòng ngủ lục tủ và mở két sắt để lấy tiền, vàng rồi tẩu thoát. Cố hết sức tự cởi trói để giải thoát, bà Son bấm điện thoại gọi cho công an, chỉ kịp nói mấy chữ: “Có hai tên cướp bịt mặt tấn công...” rồi ngất lịm.



Mặt bà Son bị đánh sưng húp

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Ngãi Giao và Công an huyện Châu Đức đã nhanh chóng đến hiện trường. Trên nền nhà, nhiều vết bùn đất sau vụ vật lộn giữa bà Son với hai tên cướp vẫn còn bê bết. Tại thời điểm xảy ra vụ án, ông Dũng (chồng bà Son) đã say ngủ sau chầu nhậu.

SA LƯỚI SAU 2 GIỜ GÂY ÁN

Từ lời khai của nạn nhân, các điều tra viên chú ý đến một tình tiết lạ: khi bị bọn cướp trói và bịt mắt giữa nền nhà, cố gắng nhìn qua lớp vải của chiếc quai nón, bà Son thấy một trong hai tên cướp vói tay lên nóc tủ lấy chiếc kéo rồi cắt bộ vòng ximen bà đang đeo. Từ chi tiết này, cơ quan điều tra nhận định rất có thể đối tượng là người có quen biết mới có thể thông thuộc địa hình trong nhà và biết được vị trí cất chiếc kéo.

Khoanh vùng nghi vấn đáng chú ý nhất là Nguyễn Phùng Thanh Tâm (SN 1981, ngụ ấp Tân Phú, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức), một con bạc ham mê cá độ và đá gà. Tại thời điểm này, Tâm nợ gia đình bà Son gần 40 triệu đồng chuẩn bị đến kỳ trả lãi, y cũng có nhiều đặc điểm trùng khớp như bà Son miêu tả. Hai điều tra viên đến gõ cửa nhà tên Tâm. Đèn bật sáng, Tâm thản nhiên ra mở cửa mời các chiến sĩ công an vào nhà như không hề có chuyện gì xảy ra. Sau vài câu hỏi “xã giao”, Tâm bắt đầu tỏ ra lúng túng. Cố bình tĩnh, Tâm với tách trà rót nước mời khách, song lại để lộ những vết xước còn mới tinh trên cánh tay mình. Đến lúc này, biết không thể chối cãi, hắn cúi đầu khai nhận chính là thủ phạm đã gây ra vụ cướp cách đó vài giờ.

Theo chân Tâm vòng ra phía sau nhà, các trinh sát lật chiếc chuồng gà, phát hiện một bịch ni-lông được chôn dưới đất, đựng toàn bộ số tiền, vàng của bà Son vừa bị cướp. Theo ước tính, với ba sợi dây chuyền vàng, hai nhẫn, bộ ximen, chiếc lắc đeo tay bạch kim và 70 triệu đồng, tổng tài sản chúng cướp được khoảng trên 300 triệu đồng. Từ lời khai của Tâm, ngay trong đêm Công an huyện Châu Đức bắt tên Lê Hoàng Tú (tự Cò Đen, SN 1992, trú ấp Phú Giao 2, TT. Ngãi Giao) là đối tượng đã cùng Tâm tham gia vụ cướp.

ĐỐI TƯỢNG LÀ CON BẠC

Tâm khai nhận: thường ngày y làm nghề thợ hồ, nhưng lại mê đá gà và xóc đĩa. “Tài sản” mà Tâm để lại cho vợ là cục nợ lên đến gần 50 triệu đồng. Cách đó không lâu, Tâm thua một mạch hơn mười triệu sau vài trận đá gà. Bí thế, cùng với đợt đóng tiền góp khoảng 3 triệu cho chủ nợ cũng đến ngày, Tâm nghĩ đến chuyện cướp tiền của bà Son là chủ nợ cho vợ chồng y vay gần 40 triệu đồng. Tâm rủ thêm Lê Hoàng Tú. Tâm ra chợ mua hai sợi dây quai nón bằng vải, một sợi dây trói khác cùng khăn để nhét vào mồm nạn nhân.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 9-12, Tâm và Tú bịt mặt rồi leo tường đột nhập vào nhà bà Son. Thấy còn khách đang nhậu trong nhà, cả hai nằm đợi suốt hơn nửa giờ để chờ khách ra về. Đến khoảng 22 giờ, khi thấy ông Dũng đi ngủ và bà Son khóa cửa quay vào nhà thì Tú xông lên vật bà Son xuống nền nhà, chúng đã tiến hành vụ cướp.

Ôm hết toàn bộ tiền, vàng về nhà bỏ vào bịch ni-lông chôn xuống đất sau khi rút ra 3 triệu đồng để sáng mai đưa vợ đi trả tiền góp cho bà Son, Tâm nằm thấp thỏm. Khi khoảnh khắc của ngày mới bắt đầu, tiếng gõ cửa vang lên cũng là lúc Tâm phải tra tay vào còng, chỉ đúng 2 giờ sau khi gây án.



Theo ĐĂNG HÒA - XUÂN THẮNG (CATP)