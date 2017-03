Phá án nhanh vụ cướp xe ôtô có vũ khí

Bốn trong số năm tên cướp bị sa lưới gồm Trần Nhạc Minh, Trần Hán Quang, Nguyễn Thiện Tâm (cùng ngụ TP.HCM) và Huỳnh Văn Tường (ngụ Vĩnh Long).

Các loại vũ khí tự chế của bọn cướp bị thu giữ. Ảnh: T.PHÚC

Chiều 15-11, Minh cùng bốn đồng bọn thuê xe ôtô Innova biển số 52U-3144 do tài xế Thái Văn Đăng điều khiển từ TP.HCM đi huyện Mộc Hóa (Long An). Đến huyện Tân Thạnh, Minh rút súng buộc tài xế lái xe theo chỉ dẫn của chúng. Đến 22 giờ 30, khi xe ngang qua trụ sở UBND huyện Tân Thạnh, thấy có các cảnh sát giao thông đang tuần tra trên đường, tài xế Đăng mở cửa xe lao nhanh ra đường và tri hô. Các lực lượng nghiệp vụ tại địa phương lập tức truy đuổi chiếc xe do bọn cướp tự điều khiển, tóm được ba đối tượng. Bọn cướp dùng vũ khí tự chế bắn trả lại nhưng không ai bị thương. Chiều 16-11, bắt thêm một đối tượng. Tang vật thu giữ gồm xe Innova, hai khẩu súng tự chế cùng một số viên đạn… Khám xét nơi ở của Minh và Tường, công an còn thu giữ một kiếm, một mã tấu, một viên đạn rulô tự chế… Bọn cướp khai trước đó đã thực hiện ba vụ cướp khác tại Tây Ninh và quận 8 (TP.HCM).

Ban giám đốc Công an tỉnh Long An đã khen thưởng thành tích phá án nhanh của các lực lượng Công an và quân sự huyện Tân Thạnh.

T.PHÚC