Phá băng cướp giả danh công an

Tối 10-8-2011, anh Nguyễn Nhựt Nam (SN 1986, ngụ ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ) chạy xe Wave BS: 52P8-4484 trên tuyến N2 qua khu vực ấp 1, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa. Gần đến cua quẹo ngay đầu cầu, một xe máy phân khối lớn vượt lên ép xe anh vào lề. Chưa hiểu chuyện gì, một thanh niên ăn mặc lịch sự, mang giày vớ màu xanh (loại vớ của công an) ngồi phía sau tự xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu anh dừng xe về trụ sở làm việc. Dù bán tín bán nghi nhưng lúc thấy anh ta rút cây roi điện rồi bấm nẹt điện, anh Nam đành chấp nhận. Khi cầm chìa khóa kêu anh ra ngồi phía sau cho y chở, chưa kịp leo lên thì hắn nổ máy xe cùng đồng bọn chạy thoát về hướng thị trấn Đức Hòa.

Băng cướp sa lưới

Hai đêm sau, anh Nguyễn Phước Tài (SN 1987, ngụ khu phố Rọc Chanh, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng) chạy xe Sirius BS: 62C1- 00160 vừa vượt qua cầu N2 đoạn ấp 1, xã Hựu Thạnh thì bị ba thanh niên đi chung xe vượt lên ép vào lề. Một tên cầm thẻ màu đỏ đưa ra xưng là trinh sát hình sự, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Do đêm tối vắng người, buộc lòng anh Tài phải chấp hành. Lúc anh Tài móc bóp tìm giấy xe, một tên mở công tắc xe anh chạy đi cùng đồng bọn. Lúc hiểu ra anh tri hô thì bọn chúng đã cao chạy xa bay. Đêm 22-8-2011, anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1973, ngụ huyện Bến Lức) đi công chuyện về qua khu vực này cũng bị bốn thanh niên đi hai xe kè theo ép vào lề. Chưa kịp nói gì chúng đã rút roi điện ra đe dọa và tự xưng công an bắt tội phạm. Anh Thanh tưởng thật chấp hành thì chúng lấy xe chạy thoát...

Công an huyện Đức Hòa nhiều đêm tổ chức mai phục suốt tuyến đường nhưng bọn chúng không ra tay. Tiến hành rà soát nhóm thanh thiếu niên thường tụ tập khu vực ngã ba Cầu Tàu, xã Hựu Thạnh chuyên đi đá gà, đánh bài và vận chuyển thuốc lá lậu bị “cạn túi”, trinh sát thấy nổi lên các tên Hoàng Hoài Hiệp (SN 1987, ngụ ấp Gò Sao, thị trấn Hậu Nghĩa), Đỗ Văn Nhân (SN 1987, ngụ ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa), Trần Nguyễn Phước Lộc (SN 1990, ngụ khu B thị trấn Hậu Nghĩa), Trần Quốc Phong (SN 1985, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ) và Lê Hồng Long (SN 1980, ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa). Đối tượng nghi can cầm đầu băng này chính là Hiệp.

Qua hồ sơ quản lý, tháng 1-2012, Hiệp đánh bài ăn tiền bị bắt quả tang và bị Công an huyện Đức Hòa phạt 1,5 triệu đồng. Gần đây, Hiệp có nhiều biểu hiện bất thường trong sinh hoạt, đi lại và nhất là chi xài tiền khá thoải mái nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Hiệp đang sở hữu một cây roi điện. Ngày 13-3-2012, Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với tên Hiệp và lần lượt các đối tượng còn lại là Nhân, Phong, Lộc và Hồng Long.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai nhận, để cầm đầu băng cướp y tìm mua roi điện với giá gần hai triệu đồng đem về nhà cất giấu. Sau đó y bàn với đồng bọn chặn đường xưng danh cảnh sát hình sự để cướp xe. Đối tượng bọn chúng nhắm đến là những thanh niên chạy xe máy có nguồn gốc bất minh, lúc mất tài sản không dám báo công an, do sợ bị bắt vì tiêu thụ đồ gian. Ý đồ đó của chúng nhanh chóng thành công khi liên tiếp gây ra ba vụ tại đoạn đường N2 mà vẫn chưa bị “sờ gáy”.

Ngày 2-5-2012, Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa đã kết thúc hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố Hiệp cùng đồng bọn tội cướp tài sản.



