Phá băng cướp trên tuyến đường ven biển ở Kiên Giang

(PL)- Công an huyện An Minh (Kiên Giang) đang củng cố hồ sơ để chuyển VKSND truy tố băng cướp bốn người chuyên chặn xe người dân vào đêm tối để cướp trên tuyến đường hành lang ven biển phía nam qua địa bàn huyện An Biên, An Minh nối với tỉnh Cà Mau.

Trước đó, người dân liên tục trình báo bị một băng cướp lấy tài sản khi lưu thông trên tuyến đường này vào ban đêm. Đây là tuyến đường mới, xa dân cư, vắng người đi lại nên các nạn nhân không dám chống đối. Trong khi công an đang lên phương án triệt phá băng cướp thì anh Kh. trình báo: Tối 27-10, trên đường đi thăm vuông tôm thì anh bị một số đối tượng truy đuổi. Anh cảnh giác nên khi thấy hai người chặn đầu xe, bên đường có nhiều thanh niên khác, anh nhanh miệng hỏi: “Mấy em cần gì?”, ngay lập tức có người hô lớn: “Chém đi!”. Anh liền phóng xe la làng gọi điện thoại cho công an. Công an khoanh vùng, theo dõi chặt chẽ các nghi phạm. Đêm 29-10, khi Trần Văn Lép, Nguyễn Việt Khương, Nguyễn Vũ Linh và Phạm Văn Lĩnh (ngụ huyện An Minh) chuẩn bị đi cướp thì bị công an tóm gọn. Bước đầu các nghi can khai nhận đã gây ra chín vụ cướp giật với số tiền chiếm đoạt hàng chục triệu đồng. K.GIANG