Phá băng cướp ‘xe hết xăng’ vùng ven

Liên quan đến vụ “Giả vờ xe hết xăng để cướp tài sản” như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 23-9, Công an quận 9 (TP.HCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Các bị can bị khởi tố về tội cướp và trộm cắp tài sản gồm Nguyễn Văn Kiệt (quê Bạc Liêu), Trương Hữu Vinh (quê Đồng Tháp), Trương Văn Nhắt (tự Tình, quê Hậu Giang), Võ Thành Nam và Châu Anh Hoàng (tự Xì, cùng ngụ quận 9). Ngoài ra, liên quan đến vụ án này còn có Đỗ Tất Bá Đạt, Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Hữu Hải (cùng ngụ quận 9) bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hiện cơ quan điều tra đang truy xét nghi can cầm đầu băng cướp đang bỏ trốn tên là Cang (tự Khang, Chùa).

Băng trộm cướp và tiêu thụ tài sản bất minh đang bị dẫn giải về cơ quan công an để điều tra làm rõ. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 25-8, Cang rủ Kiệt, Vinh, Nam và Hoàng đi đánh một người vốn có mâu thuẫn với Cang. Cả nhóm chuẩn bị hai mã tấu và đi hai xe máy đến cổng đình Phong Phú đứng đợi nhưng không thấy “mục tiêu” xuất hiện. Sau đó nhóm của Cang kéo về qua đường Bưng Ông Thoàn, dọc đường Cang nói có sẵn “hàng” mã tấu nên rủ cả nhóm đi tìm người cướp tài sản. Khi đến gần cầu Vàm Xuồng (khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9), Cang phân công đồng bọn núp vào lề đường mai phục. Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, thấy chị CTTT chạy xe máy ngang qua, Cang bèn dựng xe đứng giữa đường chặn lại giả vờ nói xe hết xăng để xin chị T. tiền xăng. Cảm thấy động lòng muốn giúp đỡ, chị T. dừng xe thì bất ngờ các đồng bọn của Cang xông ra cùng lúc, bịt miệng, kề mã tấu vào cổ nạn nhân. Cả nhóm đã cướp xe máy, một ĐTDĐ của chị T. rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi cướp được tài sản, Kiệt nói với Đỗ Tất Bá Đạt là có chiếc xe mới cướp được, nhờ Đạt tìm người bán gấp. Đạt đồng ý và gọi cho Nguyễn Minh Thành cùng Nguyễn Hữu Hải tìm nơi tiêu thụ. Sau đó Thành, Hải đến gặp Cang và Kiệt để lấy xe và giấy đăng ký xe vừa cướp được của chị T. Được Cang cho biết cần bán gấp xe ngay trong đêm, Thành bèn gọi cho anh L. là một người quen, nói dối là kẹt tiền cần bán rẻ xe máy của mình. Sau đó Thành và Hải đem xe đến cho anh L., thỏa thuận giá bán là 3,5 triệu đồng. Tuy bán được 3,5 triệu đồng nhưng Thành, Hải nói dối với Đạt là chỉ bán được 2,5 triệu đồng. Ngoài ăn chặn 1 triệu đồng, Thành, Hải còn được Đạt cho thêm 500.000 đồng tiền công bán xe.

Sau khi các đối tượng trong băng nhóm lần lượt bị bắt giữ, ngày 17-9, Công an quận 9 triệu tập Đạt và Thành đến làm việc và cả hai nhanh chóng thừa nhận hành vi tiêu thụ xe do Cang cướp được.

Theo Công an quận 9, ngoài vụ cướp trên, từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, băng nhóm của Cang còn thực hiện một số vụ cướp tài sản khác trên địa bàn, tài sản mà nhóm này chiếm đoạt chủ yếu là xe máy, điện thoại, tiền mặt…

HOÀNG TUYẾT