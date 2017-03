Phá băng dùng “hàng nóng”đòi nợ thuê

Từ cuối năm 2013, ở Quảng Nam xuất hiện một băng nhóm chuyên nhận đòi nợ thuê. Băng này hoạt động rất liều lĩnh, chuyên sử dụng “hàng nóng” và nhiều loại vũ khí khác để trấn áp, đe dọa con nợ, gây bức xúc cho người dân. Theo điều tra, Võ Văn Trường (còn gọi là Mã Trường và Đoàn Anh Kiệt, cùng ngụ TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cầm đầu băng đòi nợ thuê. Cả hai đều là giang hồ có “số má” tại Quảng Nam, núp dưới vỏ bọc kinh doanh, trong đó Trường làm chủ quán nhậu Mã Trường, còn Kiệt là chủ tiệm cầm đồ.

Phê ma túy đi đòi nợ

Khi có “hợp đồng” đòi nợ thuê, Trường và Kiệt trực tiếp chỉ đạo đàn em mang theo vũ khí đến đe dọa, khống chế ép con nợ phải trả tiền hoặc cưỡng đoạt tài sản để xiết nợ. Trước khi ra tay, các đối tượng đều sử dụng ma túy đá trong tình trạng phê thuốc nên rất hung hãn. Những con nợ chống trả đều bị Trường và đàn em xử nặng.



Đoàn Anh Kiệt (trái)và Võ Văn Trường tại cơ quan điều tra cùng tang vật “hàng nóng” và ma túy. Ảnh: KT

Mỗi phi vụ, Trường và đồng bọn được hưởng 50% trên số tài sản đòi được. Ngoài ra, bên thuê đòi nợ phải thanh toán các chi phí như xe cộ đi lại, nhà nghỉ... Số tiền bất chính thu được từ việc đòi nợ thuê, băng Mã Trường chia nhau tiêu xài và sử dụng ma túy.

Từ những chứng cứ thu thập được, trưa 2-1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45 ) - Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành bắt khẩn cấp Trường và Kiệt để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Khám xét nơi ở của Trường và Kiệt, công an thu giữ hai khẩu súng ngắn cùng 43 viên đạn. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện nhiều loại vũ khí khác như roi điện, kiếm, dao bấm.

Bị hại không dám tố cáo

Tại cơ quan điều tra, băng nhóm Trường khai nhận có dùng vũ khí đi đòi nợ thuê, uy hiếp, tấn công con nợ. Tại nhà của Trường, công an còn thu giữ bốn gói cần sa, hai bộ sử dụng ma túy đá cùng nhiều tài liệu liên quan đến các “hợp đồng” đòi nợ thuê. Qua đó công an đã triệu tập một số người liên quan đến băng nhóm này, trong đó có Lương Duy Khánh, Nguyễn Ngọc Hòa… (hiện là võ sư, trú TP Tam Kỳ) lên làm việc.

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng PC45 - Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết hiện đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời mở rộng điều tra để bắt giữ các đối tượng còn lại. “Quá trình điều tra, triệt phá băng nhóm này gặp rất nhiều khó khăn do phía bị hại sợ bị trả thù, không dám tố cáo, cung cấp thông tin. Còn phía người thuê cũng sợ liên lụy nên không trình báo. Chúng tôi phải đeo bám, thu thập chứng cứ nhiều ngày mới phá án”.

Cũng theo ông Nghiệp, băng nhóm Trường và Kiệt hoạt động chủ yếu ở địa bàn tỉnh Quảng Nam nhưng nhiều lần “lấn sân” ra Đà Nẵng đòi nợ thuê. Trường và Kiệt từng chỉ huy đàn em dàn trận để thanh toán các nhóm giang hồ ở Đà Nẵng nhằm lấy “số má” nhưng bất thành.

LỆ THỦY