Phá băng nhóm dùng hung khí cưỡng đoạt hàng tại cảng Hải Phòng

Theo P.H.S (TNO)



Các đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Cường (tức Cường “minh”, 30 tuổi, từng có 1 tiền án), Trương Văn Thắng (34 tuổi), Nguyễn Văn Hảo (40 tuổi, từng có 2 tiền án), Nguyễn Văn Thái (40 tuổi), cùng trú tại Q.Hải An, TP.Hải Phòng và Nguyễn Lê Thi (47 tuổi, ở H.Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).Cường là đối tượng chuyên thu gom phế liệu trong cảng Đình Vũ (Hải Phòng). Nhưng theo phản ánh của người dân quanh khu vực thì việc thu gom phế liệu đối với Cường chỉ là phụ. Thực chất Cường thuê Thái, Thắng, Hảo và một số đối tượng khác để chuyên cưỡng đoạt hàng hóa và gây khó dễ cho những ai không mua gỗ của Cường (gỗ dùng để kê container).Theo cơ quan công an, tối 13.4, Thái và Hảo vào cảng Đình Vũ để gom những thanh gỗ dùng kê hàng container đã bị bỏ đi. Tại đây, các đối tượng gặp anh Trịnh Xuân A (31 tuổi, trú tại Q.Lê Chân, Hải Phòng) vừa mua được của một lái xe container 16 cây gỗ và đang nhờ xe ô tô chuyển đi. Ngay lập tức, Thái điện thoại báo tin cho Cường.Khi xe ô tô chở gỗ của anh A đi đến gần ngã ba Đoạn Xá thì Thái, Hảo và Thi chặn đầu, nhảy lên hất gỗ xuống đường và chuyển lên xe ô tô tải của chúng.Anh A tuy có mặt nhưng đành để các đối tượng cướp hàng vì bị chúng dùng hung khí đe dọa, khống chế.Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.