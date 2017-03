Phá băng nhóm thực hiện nhiều vụ cướp rúng động tại TP.HCM

Dùng xe cướp được để đi cướp



Ngày 27-7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM vừa bàn giao bốn đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Nhân (tự Tin, SN 1995, ngụ quận Tân Phú), Trịnh Văn Quốc (SN 1982, ngụ quận Bình Tân), Từ Đạt Minh (tự Quậy, SN 1996, ngụ quận Tân Phú) và Đoàn Hoàng Hiệp (SN 1985, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi cướp tài sản và cướp giật tài sản.

Đây là bốn đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ gí dao vào cổ cô gái tại một tiệm mắt kính trên địa bàn quận 10, TP.HCM.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 35 phút ngày 17-5, một nam thanh niên điều khiển xe máy đến cửa hàng của chị Vũ Thị Hằng (23 tuổi) nằm trong con hẻm trên đường Tô Hiến Thành (phường 14, quận 10), đóng giả khách hỏi mua mắt kính. Nhân lúc chị Hằng không để ý, đối tượng này bất ngờ rút dao kề cổ nạn nhân, rồi cướp chiếc điện thoại iPhone 6S, sau đó bỏ chạy ra xe của một đồng bọn nổ máy chờ sẵn, định tẩu thoát.



Các đối tượng từng gây ra nhiều vụ cướp giật vừa bị công an bắt giữ. Ảnh do công an cung cấp.

Tuy nhiên, chị Hằng chạy ra giằng co khiến hai tên cướp ngã nhào xuống đường. Nghe tiếng tri hô của chị Hằng, nhiều người dân xung quanh chạy ra. Hai tên cướp thấy vậy phải bỏ lại xe máy BKS 59F1-451.56 lại hiện trường, rồi lên xe của đồng bọn tẩu thoát cùng chiếc điện thoại cướp được.



Sự việc được camera an ninh ghi lại và clip sau đó được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao, bức xúc trong dư luận.



Tên cướp dí dao khống chế nhưng bị cô gái chống trả quyết liệt. Ảnh cắt từ camera.

Công an TP.HCM sau đó đã chỉ đạo Đội 3 (Hình sự đặc nhiệm) Phòng PC45 phối hợp cùng Công an quận 10 điều tra truy xét để nhanh chóng truy bắt các đối tượng gây án. Qua xác minh, công an xác định chiếc xe của tên cướp bỏ lại hiện trường là tang vật của một vụ cướp khác.

Chiếc xe được biết là của chị Nguyễn Thị Phương Liên (SN 1994, ngụ quận 3). Theo chị Liên, vào khoảng 5 giờ sáng 17-5-2016, mình bị bốn thanh niên dùng roi điện chích vào người khiến chị té ngã rồi cướp xe. Trước khi chạy, chúng còn rút kiếm đe dọa.

Băng nhóm từng gây ra nhiều vụ cướp

Qua điều tra, truy xét, công an khoanh vùng được các đối tượng liên quan. Đến tối 25-7, khi Nguyễn Ngọc Nhân đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Kênh Tân Hóa (quận Tân Phú) thì bị bắt giữ.

Khai thác ban đầu, Nhân khai nhận đã cùng Quốc, Minh, Hiệp và một đối tượng tên Bảo (chưa rõ lai lịch) thực hiện hai vụ cướp nói trên. Tối 26-7, công an bắt tiếp các đối tượng trong băng nhóm này là Quốc, Minh, Hiệp và thu giữ hai cây mã tấu tự chế, hai xe máy tang vật trong vụ án cũng bị thu giữ. Riêng đối tượng Bảo đang bị cơ quan công an tiếp tục truy bắt.



Các đối tượng khai từng gây ra nhiều vụ cướp giật. Ảnh do công an cung cấp

Tại cơ quan công an, cả nhóm khai nhận ngoài hai vụ trên còn thực hiện ba vụ cướp khác. Cụ thể vào khoảng 13 giờ ngày 5-5-2016, Nhân đóng giả nhân viên giao hàng rồi rút dao không chế một cô gái ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân để cùng đồng bọn cướp trang sức, điện thoại và xe máy.



Tối 19-5-2016, Nhân đi cùng Quốc, Minh đi xe máy trên đường Kênh C (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) dùng roi điện chích khiến một cô gái té ngã rồi cướp xe. Chiếc xe này sau đó chúng đem cầm cho một đối tượng tên Phong (chưa rõ lai lịch) lấy 10 triệu đồng.

Cuối tháng 5-2016, Quốc lại bàn với Nhân giàn cảnh cướp chiếc điện thoại iPhone 6 của một người rao bán trên mạng.

Tài sản cướp được cả nhóm tiêu xài và mua ma túy đá.