Phá băng trộm ẩn nấp trong điểm game bắn cá

Đáng nói là những thành viên trong băng nhóm này đều nghiện ma túy đá và game bắn cá.

Trước đó lực lượng chức năng khám xét điểm game bắn cá số 198 đường Tam Bình (khu phố 2, phường Tam Phú) và số 124G đường số 2 (khu phố 9, phường Trường Thọ). Tại những nơi này, công an bắt khẩn cấp năm người gồm: Ty Thanh Đại (tự Tý), Nguyễn Tuấn Kiệt (tự Bư), Nguyễn Mạnh Hùng (tự Hugo), Võ Thanh Dũng (tự Quẩy “mập”) và Võ Trần Tuyết Thùy (tự Bé Lượm). Đồng thời, công an mời chín người liên quan về làm việc. Ngoài ra, công an thu giữ nhiều tang vật dùng để trộm cắp và rã các xe máy trộm cắp được.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này do Đại cầm đầu, có hơn chục đối tượng, đều nghiện ma túy đá và mê game bắn cá. Để thỏa mãn các cơn nghiện ma túy đá và trò game bắn cá, nhóm này tổ chức đi trộm tài sản. Điểm game bắn cá số 198 Tam Bình là đại bản doanh của nhóm, phía sau có các chòi hoang là nơi sử dụng ma túy. Riêng xe máy trộm được, các đối tượng đưa về nơi thuê trọ của Đại ở số 124G đường số 2, phường Trường Thọ để “hóa kiếp”. Hiện Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt những người có liên quan.

TUYẾT KHUÊ