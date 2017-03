Phá băng trộm cắp xe máy

Theo thống kê, chỉ từ tháng 5 đến cuối tháng 8-2012 đã xảy ra 35 vụ trộm cắp xe máy, tổng giá trị tài sản đến hàng trăm triệu đồng. Các băng nhóm “đá xế” thường nhằm vào những chiếc xe có giá trị như Air blade, Exciter, Sirius và sự mất cảnh giác, sơ hở của nạn nhân. Trước tình hình đó, Công an TP Nha Trang đã xác lập chuyên án đấu tranh, khám phá.

Lê Xuân Tân và Nguyễn Minh Thanh, hai nghi can trộm cắp xe bị bắt giữ. Ảnh: HV

Qua truy xét, Công an TP Nha Trang đã bắt giữ hai nghi can là Lê Xuân Tân và Nguyễn Minh Thanh. Cả hai khai nhận đã trực tiếp gây ra 17 vụ trộm cắp xe máy. Từ lời khai của Tân, Thanh, công an truy bắt thêm Lê Quang Hưng và Nguyễn Ngọc Điệp (cùng trú TP Nha Trang). Bước đầu, Hưng và Điệp khai nhận gây ra tám vụ trộm cắp xe máy. Qua đó, cơ quan điều tra đã thu hồi 14 xe máy, trong đó một chiếc xe đã bị tháo rời.

Trung tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Trưởng Công an TP Nha Trang, nhận định: “Đây là nhóm tội phạm có tổ chức, phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, táo bạo. Công an TP Nha Trang tiếp tục xác minh truy bắt số đối tượng liên quan đang lẩn trốn và thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại”.

HOÀNG VĂN