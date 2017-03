Phá băng trộm học sinh ở Phú Yên

(PL)- Ngày 13-4, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết đã phá một nhóm học sinh Trường THPT Lê Thành Phương (huyện Tuy An) chuyên trộm xe đạp của học sinh trường này.

Bước đầu, cơ quan công an xác định băng trộm gồm Nguyễn Văn Nhi, Đặng Thành Tài, Võ Ngọc Thông (đều là học sinh lớp 10) và Đặng Thành Dương (19 tuổi, sinh viên Trường cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, Phú Yên). Các học sinh này khai nhận hàng ngày Nhi, Tài đến trường quan sát, chú ý những chiếc xe đạp đắt tiền, chờ sơ hở rồi đưa ra khỏi trường, giao cho Dương đem bán. Hiện cơ quan công an đã thu hồi được năm chiếc xe đạp hiệu Martin. Trước đó, Công an thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) đã phát hiện, tạm giữ ba học sinh khác cũng của Trường THPT Lê Thành Phương đang mang hai xe đạp lấy cắp đến thị trấn Chí Thạnh tiêu thụ. TRÚC VIỆT