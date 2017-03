Phá băng trộm và tiêu thụ phụ tùng xe hơi

Sau thời gian tích cực đeo bám, lai lịch các đối tượng lần lượt được xác định, gồm: Trần Phong Minh (SN 1989), Lê Văn Bình (SN 1975), Nguyễn Thanh Phong (SN 1974, cùng ngụ quận 10), Châu Văn Mạnh (SN 1980, sống lang thang), Lê Thành Phúc (SN 1976, trú Hóc Môn), H.V.M (trú quận 3) và N.V.P (ngụ Q. Bình Thạnh), trong đó Mạnh đã năm lần ngồi tù về hành vi trộm cắp, phối hợp với tên Phong tạo thành cặp siêu trộm. Hàng ngày, từ sáng sớm cho đến đêm khuya, Phong điều khiển xe máy chở Mạnh rảo khắp các tuyến đường tìm mồi, phát hiện tài xế sơ hở lập tức dùng đồ nghề cạy lấy các loại phụ tùng gắn trên xe, sau đó mang đến bán lại cho N.V.P ở quận 3.

Các đối tượng bị bắt giữ

Nhà đối tượng tiêu thụ nằm sâu trong con hẻm nhỏ và y rất cảnh giác. Với quyết tâm cao, qua nhiều đêm thức trắng, các chiến sĩ công an đã bắt quả tang Mạnh - P. đang giao dịch mua bán chiếc lô-gô và các chữ nổi của xe Lexus lúc 6 giờ sáng 22-6-2011. Mạnh khai hai món phụ tùng này y cùng Phong trộm từ chiếc xe đậu trước quán ăn trên QL1A thuộc phường Thới An, quận 12 cách đó mấy tiếng đồng hồ. Kiểm tra nơi ở của P., trinh sát thu giữ hàng trăm kính chiếu hậu, cần gạt nước, nắp chụp bánh mâm... có nguồn gốc bất chính. P. thừa nhận tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có từ tháng 10-2010.

Chiều 27-6-2011, các đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ. Chúng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm. Trước mắt, cơ quan điều tra mới xác định được hai bị hại. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thông báo ai là nạn nhân của băng trộm này liên hệ thượng úy Trần Hùng, điện thoại: 0985937216 để cung cấp thông tin.



Theo MINH DŨNG (CATP)