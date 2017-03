Phá “chợ” ma túy trong khách sạn

Cơ quan điều tra Công an quận 8 (TP.HCM) cho biết trong các ngày 5 và 8-9, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận 8 đã bắt quả tang một vụ mua bán ma túy và tạm giam bốn nghi can. Tang vật thu được gồm 22 gói Methamphetamine (trọng lượng hơn 95 g), 129 viên Ketamin (hơn 35 g), 35 tép heroin, 24 gói đựng lá khô gây nghiện với các bao màu tím hiệu Kaotic Potouriri, màu xanh hiệu Black Diamond, màu trắng hiệu Golden Leaf…

Khoảng 22 giờ ngày 4-9, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy của Công an quận 8 và Công an quận 7 cùng ập vào phòng 201 và 302 khách sạn H.Tuấn (phường 14, quận 8) bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Trung (ngụ quận 8) cùng hai đồng phạm. Được biết Trung có liên quan đến một chuyên án ma túy khác mà cơ quan điều tra đang khám phá.

Các con nghiện sử dụng ma túy ngay tại khách sạn bị bắt quả tang. Ảnh: CTV

Theo nguồn tin thu thập của trinh sát, khách sạn H.Tuấn là nơi tội phạm ma túy chọn làm điểm tập kết để sử dụng, mua bán ma túy nên công an đồng loạt kiểm tra các phòng còn lại tại khách sạn này. Đến rạng sáng 5-9, công an kiểm tra, bắt được Tăng Hiếu Minh bán ma túy cho năm con nghiện và con nghiện đang “phê” tại chỗ. Hiếu khai nhận cùng Trung thuê nhiều phòng trong khách sạn H.Tuấn từ tháng 8-2013 để làm nơi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Trung là người đi lấy “hàng”, mỗi lần từ 8 triệu đến 16 triệu đồng. Từ đây, Minh cùng Trung phân nhỏ ma túy ra các gói để bán cho con nghiện với giá 200.000-500.000 đồng/gói. Cùng thời điểm trên, tại một căn phòng khác, công an cũng bắt giữ Nguyễn Thanh Sang (ngụ phường 14, quận 8) và các con nghiện đang sử dụng ma túy.

Tiếp đó, sáng 7-9, trinh sát bắt tại trận Phạm Duy Tốn (tự Tiến, ngụ phường 11, quận 5) đang bán lẻ heroin cho con nghiện trên đường Phạm Hùng, quận 8. Khám xét người Tốn, trinh sát thu 10 tép heroin. Từ lời khai của Tốn, cơ quan điều tra truy xét, bắt tiếp Quách Thị Cẩm Hằng (ngụ phường 12, quận 8) và Trần Thị Anh Loan là người cung cấp heroin cho Tốn, thu giữ tang vật hơn 6 g heroin.

LƯU NGUYỄN