Phá chuyên án 1115M, bắt 30 kg cần sa

(PLO)- Đêm 30-11, trên quốc lộ 46, đoạn gần chân cầu Rào Gang (huyện Thanh Chương, Nghệ An), Cơ quan công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã phá chuyên án 1115M, bắt quả tang Nguyễn Đình Giang (26 tuổi, trú tại xóm Văn Phạm, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương) vận chuyển hơn 30 bánh cần sa.