Phá chuyên án cướp tài sản trên tuyến quốc lộ 1A

Bọn cướp có từ 4 đến 6 tên đi trên 2, hoặc 3 xe môtô, rảo trên các tuyến giao thông, khi phát hiện người đi đường có tài sản đang điều khiển xe môtô, hoặc đang dừng xe ở ven lộ để nghỉ chân ở những đoạn vắng vẻ vào ban đêm để áp sát tấn công, khống chế nạn nhân cướp tiền và điện thoại di động.

Trước tình hình diễn biến phức tạp trên, Giám đốc Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án "Cướp tài sản trên tuyến quốc lộ 1A".

Quá trình tích cực điều tra trinh sát, thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 21/8/2013, Ban chuyên án quyết định phá án, ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoàng Nam (Nam lớn), 23 tuổi, ngụ ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ; Lê Hoàng Nam (Nam nhỏ), 21 tuổi, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang; Nguyễn Minh Phương (Nhím), 25 tuổi, ngụ khóm 5, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Qua đấu tranh khai thác, Nam nhỏ, Nam lớn và Phương khai nhận: Khoảng đầu tháng 4/2013, Nam lớn đến ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh thuê phòng ở trọ. Tại đây, Nam lớn quen biết với Nam nhỏ, Minh Phương và các tên Nguyễn Thanh Thiên (Long), 19 tuổi; Nguyễn Ngân Bình, 17 tuổi; Nguyễn Quốc Cường, 17 tuổi, cùng ngụ ấp Phước Tiền, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; Huỳnh Tấn Phát, 21 tuổi, ngụ khu vực 6, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP cần Thơ. Quá trình quen biết, bọn chúng cấu kết nhau hình thành băng cướp chuyên chở nhau trên xe môtô rảo trên tuyến quốc lộ 1A để dùng dao khống chế người đi đường cướp tài sản. Chỉ trong vòng 1 tháng, bọn chúng đã gây ra hàng chục vụ cướp tài sản.



Nguyễn Hoàng Nam, Lê Hoàng Nam, Nguyễn Quốc Cường bị cơ quan Công an bắt giữ.

Điển hình như: Lúc 3h khuya ngày 12/5/2013, tại đoạn quốc lộ 1A, thuộc địa bàn ấp 5, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, bọn chúng chặn đường, dùng dao khống chế 2 người đi xe môtô là anh Vũ Văn Hoàng, 25 tuổi, ngụ huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa và chị Lê Ngọc An, 23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cướp 2 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy và 500.000 đồng rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Khoảng 23h ngày 17/5/2013, các tên Nam lớn, Long, Phát, Thịnh, Bình, Phương đến địa bàn ấp 5, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, chặn anh Nguyễn Thành Tâm, 30 tuổi, ngụ ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức (đang điều khiển xe môtô chở bạn gái lưu thông trên đường) dùng dao khống chế cướp 2 điện thoại di động và 7 triệu đồng… Có trường hợp trong vòng 1 đêm, bọn chúng gây ra liên tục 3 vụ cướp tài sản trên đoạn quốc lộ 1A, từ tỉnh Long An đến Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp đối với các tên Nguyễn Thanh Thiên, Nguyễn Quốc Cường, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Ngân Bình để tiếp tục điều tra xử lý. Trong số các phương tiện mà bọn chúng sử dụng để đi gây án có xe môtô hiệu Wave S màu đen, BKS 65G1-06548 và xe môtô hiệu Max màu đỏ.

Theo kết quả điều tra bước đầu, có hàng chục vụ cướp cơ quan điều tra chưa xác định được bị hại.

Để nhanh chóng điều tra mở rộng chuyên án, Phòng CSĐT tội phạm về TXH Công an tỉnh Long An đề nghị Công an các đơn vị địa phương - nơi có xảy ra những vụ cướp nêu trên thông báo truy tìm bị hại trong các vụ cướp tài sản trên tuyến quốc lộ 1A và các tuyến giao thông khác trên địa bàn tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh... yêu cầu họ đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Long An, địa chỉ số 1A, đường Cử Luyện, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An để cung cấp thêm thông tin về vụ án. Số điện thoại liên lạc: 0723.869163 hoặc 0909.230024, gặp Thiếu tá Trịnh Anh Kiệt.



Theo Công Xi (CAND)