Phá chuyên án ma túy lớn nhất Hải Phòng

Đối tượng tên Đỗ Thị Yến, SN 1970, thường trú huyện An Dương, TP Hải Phòng. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, 1 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra Yến đã khai nhận hành vi trái phép của mình. Túi nilon đựng tinh thể màu trắng được xác định là ma túy tổng hợp (ma túy đá), có trọng lượng là 0,8 kg.

Từ đầu tháng 6/2013, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng PC 47 Công an TP Hải Phòng phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ TP Móng Cái, Quảng Ninh về Hải Phòng rồi chuyển đi bán lẻ ở các tỉnh khác. Kẻ cầm đầu chính là đối tượng Đỗ Thị Yến, một đối tượng đã từng chịu án tù dưới cái tên của người khác.



Đối tượng Yến cùng tang vật

Trước tình hình đó, Phòng PC 47 Công an TP Hải Phòng đã nhanh chóng xác lập Chuyên án 613Y để tập trung đấu tranh với đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh quy mô lớn này.

Ngày 11/6, Phòng PC 47 kết hợp với Phòng 3 Cục C 47 Bộ Công an phát hiện đối tượng Đỗ Thị Yến đi từ TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để mua bán ma túy tổng hợp với số lượng lớn mang về Hải Phòng tiêu thụ. Ban chuyên án đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trinh sát theo dõi, phục kích và truy đuổi các đối tượng trên đường chúng vận chuyển ma túy.

Cùng thời điểm bắt giữ Yến, tại một mũi truy bắt khác, Ban Chuyên án cũng đã bắt gọn Hoàng Thị Thủy, SN 1968, ở xã An Hưng, huyện An Dương, là đồng bọn của Yến. Mặc dù đối tượng chống trả quyết liệt để thoát thân nhưng các trinh sát đã kịp thời khống chế, vô hiệu hóa đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt và quần chúng nhân dân.

Thượng tá Phạm Văn Điềm, Trưởng Phòng PC 47 Công an TP Hải Phòng cho biết, đây là lần phá án thu được số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng. Số ma túy đá này được định giá bán lẻ trên thị trường là 1,6 tỷ đồng, tương đương gần 10 bánh heroin.

Vụ án đang được cơ quan công an Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng.

