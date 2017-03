Phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ 20 bánh heroin

Mở rộng điều tra, ngay trong đêm 25/10 Công an huyện Vân Hồ đã bắt khẩn cấp các đối tượng: Vàng A Của, 21 tuổi; Vàng A Lâu, 24 tuổi (cùng trú tại bản Co Sung, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu) và Nguyễn Thị Thái (46 tuổi, trú tại Tổ 13, phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). Bước đầu các đối tượng khai nhận đã móc nối với nhau để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Vân Hồ về Cao Bằng tiêu thụ.

Tại cơ quan Công an, Vàng A Lềnh khai nhận đã mua số ma túy trên của một người ở xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu để giao cho đối tượng Nguyễn Thị Thái mang về các tỉnh Đông Bắc bán kiếm lời. Đối tượng Lềnh bỏ 20 bánh heroin vào một chiếc túi, khoác trên người rồi đi xe máy đến điểm hẹn vì nghĩ đã có người dò đường (là 2 đối tượng Vàng A Lâu, Vàng A Của), nếu gặp lực lượng Công an, Lâu và Của sẽ báo cho hắn tẩu thoát.

Nhưng thủ đoạn của tên Vàng A Lềnh đã không qua được con mắt tinh tường của các trinh sát Công an huyện Vân Hồ và Tổ công tác 279 dày dạn kinh nghiệm. Hắn đã tỏ ra rất bất ngờ khi bị bắt cùng với 20 bánh heroin đang đeo trên người.

Để phá thành công chuyên án này, Công an huyện Vân Hồ đã phải mất rất nhiều công sức nắm tình hình theo dõi hoạt động của đối tượng. Từ 15h ngày 25/10, Công an huyện Vân Hồ dưới sự chỉ đạo của Ban Chuyên án đã huy động phần lớn lực lượng của đơn vị gồm 20 cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vũ khí... xuất phát đến điểm hẹn tại khu vực bản Pa Cốp.

Đúng như dự đoán, vào hồi 19h ngày 25/10, đối tượng đã lọt vào ổ phục kích và bị lực lượng Công an bắt gọn cùng tang vật. Thời tiết ở Vân Hồ thời điểm này có nhiều sương mù và đường đi lại tại địa điểm phục kích quanh co, hiểm trở tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an trong quá trình bắt giữ.

Trước đó, nhờ có kinh nghiệm và sự mưu trí trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, Tổ công tác đã khống chế, vô hiệu hóa hai tên Vàng A Của, Vàng A Lâu khiến chúng không báo tin được cho Vàng A Lềnh. Qua lời khai của các đối tượng cùng với những chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an nắm được đối tượng Nguyễn Thị Thái đang chờ nhận hàng ở ngã ba đường mới thuộc thị trấn Nông Trường Mộc Châu, Sơn La.

Ngay sau đó, Công an huyện Vân Hồ đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng: Vàng A Của, Vàng A Lâu và Nguyễn Thị Thái.

Đại úy Mai Hoàng - Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ cho biết: “Để phá thành công chuyên án này, cấp ủy, đơn vị đã huy động số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ chia tổ mai phục hàng tiếng đồng hồ, mặc dù thời tiết khắc nghiệt, sương mù dày đặc nhưng anh em đã động viên nhau và quyết tâm bắt bằng được đối tượng cùng tang vật của vụ án.”

Đây là chiến công lớn đầu tiên của lực lượng Công an huyện Vân Hồ ngay sau khi thành lập đầu tháng 10 này.

Thiếu tướng Lò Thanh Hay - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, đồng chí Lường Văn Huân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vân Hồ đã đến chúc mừng chiến công của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Vân Hồ giành được trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm ma túy, đồng thời biểu dương tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Vân Hồ, mong cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Vân Hồ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



Theo Minh Phong (CAND)