Phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 50 bánh heroin

(PLO)- Sáng 27-5, lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã biểu dương, thưởng “nóng” cho Ban chuyên án 208T của Công an huyện Kỳ Sơn do đã triệt phá thành công đường dây ma túy lớn từ Lào vào Nghệ An, thu giữ 50 bánh heroin.