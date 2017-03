Phá chuyên án trộm xe máy liên tỉnh lớn nhất Huế

Trong thời gian gần đây, lợi dụng sơ hở của một số người dân để xe máy, xe mô tô nơi công cộng, trước nhà…không khóa cổ, không gửi, không có người trông coi và một số trường hợp khác còn quên chìa khóa và giấy tờ ở cốp xe…, kẻ gian đã liên tục gây ra nhiều vụ trộm, chiếm đoạt 17 xe máy. Để điều tra làm rõ số đối tượng này, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc công an tỉnh, công an TP Huế đã lập chuyên án mang bí số 512XM.

Triển khai linh hoạt và đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát hình sự đã bước đầu xác định: Đây là băng trộm xe máy liên tỉnh, thủ đoạn gây án cũng như tiêu thụ tài sản hết sức tinh vi và chuyên nghiệp. Đối tượng gây án nhiều, được móc nối chặt chẽ.

Sau khi điều tra thông tin liên quan, liên tiếp trong các ngày 15 – 18/6, lực lượng trinh sát hình sự công an TP Huế đã liên tục tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở nhiều đối tượng. Đó là Nguyễn Duy Thắng, Trần Nam Thắng, Lê Xuân Diệu, Nguyễn Văn Diệu, Trương Như Đoàn, Lê Khắc Huy, Nguyễn Văn Tình. Tất cả đều sinh năm 1982 – 1992, trú tại tỉnh Hà Tĩnh và TP Huế.

Các đối tượng tại công an TP Huế

Điều tra bước đầu các đối tượng này khai nhận: Cùng với 10 đối tượng khác, từ tháng 6/2011 đến nay, các đối tượng này đã liên tục gây ra 17 vụ trộm xe máy trên địa bàn TP Huế, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Thủ đoạn của chúng là đi dạo quanh thành phố, quan sát thấy ai để xe sơ hở, dùng vam phá khóa lấy trộm.

Lấy được tài sản, chúng nhanh chóng đem vào rừng cất dấu, sau đó chạy ra Hà Tĩnh thay đổi biển số để tiêu thụ. Điển hình ngày 17/3, tại trường Hai Bà Trưng lấy trộm xe Exciter 75K7-5338 của anh Minh. Ngày 21/4, tại ký túc xá Đông Đa lấy trộm xe Jupiter 75L1-5542 của anh Tuấn… Loại xe mà chúng thường lấy trộm Jupiter, Exciter, Sirius…

Cùng việc triển khai lực lượng điều tra bắt giữ các đối tượng gây án, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Công an TP Huế đã lên đường đi Hà Tĩnh tiến hành thu hồi 17 xe mô tô là tang vật các vụ trộm, và làm các thủ tục trả lại cho người bị hại.

Hiện chuyên án đang được cơ quan điều tra Công an TP Huế tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các đối tượng, vụ việc liên quan. Qua phương thức thủ đoạn gây án của bọn tội phạm, công an TP Huế đề nghị mọi người phải hết sức nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản: khóa, gửi xe cẩn thận, an toàn. Khi phát hiện đối tượng, biểu hiện nghi vấn nhanh chóng báo lực lượng công an để điều tra làm rõ.

Theo Đại Dương (Dân trí)