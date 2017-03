Phá cơ sở làm mũ bảo hiểm “dỏm” lớn nhất Huế

Thông tin ban đầu được biết: Vào lúc 9h ngày 4/10, trên đường Trần Hưng Đạo, lực lượng trinh sát Cảnh sát kinh tế, Công an TP Huế phát hiện Trần Xuân Tuấn Anh (SN 1992, trú tại 103 đường Vạn Xuân, TP Huế) chở nhiều mũ bảo hiểm có nghi vấn kém chất lượng.

Qua điều tra, Anh khai nhận: Số mũ trên được từ cơ sở sản xuất ở số nhà 17/71 đường Nhật Lệ, Thành phố Huế. Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an Tp Huế, một mũi trinh sát nhanh chóng tiến hành kiểm tra tại kho hàng và cơ sở sản xuất nói trên do Lê Thị Hương (SN 1966) làm chủ.

Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện hàng ngàn mũ, vật liệu sản xuất cùng phương tiện, máy móc các loại dùng để sản xuất mũ bảo hiểm. Bỏ qua đạo đức kinh doanh, an toàn tính mạng của người khác và có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật nhưng khi được hỏi Hương vẫn tìm cách quanh co, che dấu hành vi.

Bà Hương vẫn quanh co chối lỗi dù đã bị bắt quả tang



Chỉ cần 3 - 5 phút là những công nhân này đã hoàn thiện xong khâu sản xuất mũ bảo hiểm. Và một thợ lành nghề một ngày làm được 60 -100 sản phẩm. Theo Hương bước đầu khai nhận: Vật liệu sản xuất mũ nhập từ Sài Gòn về, sau đó mua máy móc và thuê nhân công sản xuất. Một ngày sản xuất được từ 1000 – 1500 mũ bảo hiểm các loại. Trừ chi phí, mỗi sản phẩm lời 1000 – 1500 đồng. Sản phẩm làm xong được bán rộng rãi trên địa bàn các tỉnh TT. Huế, Quảng Bình, Quảng Trị…Đây là cơ sở làm mũ bảo hiểm lớn nhất Huế từ trước đến nay mà công an phát hiện ra.

Mũ bảo hiểm "dỏm" được làm với tốc độ nhanh đến "chóng mặt" khi một ngày thợ có thể làm ra gần cả trăm cái



Bằng mắt thường cũng có thể quan sát được chất lượng của những mũ bảo hiểm này. Mũ có cấu tạo rất mỏng, giòn và chỉ cần gõ nhẹ mũ bể nát. Không biết những va chạm giao thông mạnh trên đường thì mũ bảo hiểm sẽ ra sao? Liệu chức năng bảo vệ của mũ có thể đảm bảo an toàn tính mạng của người đi đường. Và không biết đã bao nhiêu người đã phải chịu hậu quả thương đau từ hành vi sản xuất mũ bảo hiểm kém chất lượng này.

Hiện Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và chức vụ, Công an Tp Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Lê Thị Hương.

Việc điều tra, phá vỡ nhanh cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm kém chất lượng của các chiến sỹ Công an Tp Huế đã được người dân hết sức đồng tình ủng hộ. Bởi đây không những việc làm đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng cho người đi đường, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Huế.

Theo Đại Dương (Dân trí)