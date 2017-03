Phá cửa, xiết nợ giữa ban ngày

Hiện trường vụ xiết nợ diễn ra hết sức lộn xộn. Nhiều chủ nợ đã mang phương tiện là xe tải nhỏ, búa, tuốc nơ vít, kìm để đột nhập vào trong ngôi nhà. Thậm chí những người này còn tìm cách leo lên tầng hai từ ngôi nhà bên cạnh để vào trong khuân tài sản. Hơn 20 phút sau, các chủ nợ đã khoắng tất cả những tài sản có giá trị như quạt, tủ trang điểm, cánh cửa, két sắt, bình nóng lạnh, thậm chí là nệm giường... chất lên hai chiếc xe tải đợi sẵn.

Chỉ đến khi lực lượng Công an phường Trần Phú có mặt, những người này mới bỏ đi cùng với hai chiếc ô tô chở đồ đạc.

Những người xiết nợ trèo cả lên ngôi nhà bên cạnh để đột nhập vào tầng 2 của ngôi nhà số 293, tổ 1, phường Trần Phú để khoắng tài sản.

Một lãnh đạo công an phường Trần Phú cho biết, ngôi nhà này thuộc sở hữu của vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Trúc (hiện đang làm hợp đồng với Cty Dược Hà Tĩnh).

“Từ nhiều ngày nay đã có rất nhiều đối tượng đến đây đòi nợ. Trong buổi tối ngày 13/11, có một số người đến đòi nợ có hành vi quá khích, dùng dao chém vỡ tủ kính, lực lượng công an đã có mặt và mời về công an phường giải quyết. Thế nhưng do gia đình chị Trúc không hợp tác với cơ quan công an nên rất khó xử lý” - một vị cán bộ công an phường Trần Phú thông tin thêm.

Chiếc xe tải tới chở đồ đạc lấy được trong nhà

Được biết, Nguyễn Thị Thanh Trúc đang lâm vào cảnh vỡ nợ khá lớn. Riêng số tiền liên quan trực tiếp bị Lê Thị Tương, đối tượng công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vừa bị CQĐT công an tỉnh này khởi tố, đã lên đến trên 17 tỷ đồng.

Khi các chủ nợ đã bỏ đi, một hàng xóm cho PV biết, sáng nay có nhiều người đi trên một chiếc ô tô mang biến kiểm soát phía bắc đã đến nhà này và đưa con nợ Nguyễn Thị Thanh Trúc đi.