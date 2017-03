Phá cùng lúc 3 tụ điểm cá độ bóng đá

Sáng 23/6, Thượng tá Nguyễn Viết Lợi, Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn cho hay, sau một thời gian theo dõi từ nguồn tin của quần chúng, tối 21/6, công an quận này phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14, Công an Đà Nẵng) đã ập vào quán cafe Trung Nguyên (143 đường Ngũ Hành Sơn) và bắt quả tang chủ quán Trần Văn Tập (sinh 1970) đang ghi tỉ số cá độ bóng đá.

Ngay tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 30 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động và nhiều tài liệu, sổ sách lưu trữ liên quan đến việc ghi tỉ số cá cược, chung chi cho người chơi...

Cùng lúc, một mũi điều tra khác đột nhập vào quán cà phê Bách Đạt (ở số 182 Ngũ Hành Sơn). Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang nhân viên của quán là Đỗ Văn Xa đang ghi tỷ số cá độ bóng đá với số tiền mặt thu giữ tại hiện trường là 2 triệu đồng. Thấy động, chủ quán café Bách Đạt đã nhanh chân rời khỏi hiện trường và theo Thượng tá Nguyễn Viết Lợi cho biết thì đối tượng này hiện vẫn đang bỏ trốn!

Chưa hết, một mũi điều tra thứ 3 cũng ập vào quán café Sell ở đầu cầu Tuyên Sơn và bắt quả tang chủ quán Trần Văn Luyện đang ghi tỷ số cá độ bóng đá cùng một số tang vật có liên quan.

Thượng tá Nguyễn Viết Lợi cho biết, 3 quán cà phê này là những tụ điểm vệ tinh ghi tỷ số cá độ bóng đá cho một đối tượng chính khác cũng nằm trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Hiện đối tượng này đã nằm trong vòng ngắm của lực lượng chức năng, đang được củng cố thêm chứng cứ nên công an chưa thể tiết lộ tung tích.

Theo nhận định của cơ quan công an, các đối tượng kể trên tham gia tổ chức cá độ qua mạng, nên nhiều khả năng không chỉ liên quan đến đường dây cá độ xuyên quốc gia mà còn liên quan đến cả đối tượng nước ngoài. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.