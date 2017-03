Phá "đại lý" ma túy cho lái xe, công nhân dưới chân đèo

Tụ điểm này đã tồn tại trong thời gian dài với đối tượng giao dịch chính là một người đàn ông trạc 40 tuổi. Sau khi theo dõi, Phòng PC47 nắm được thông tin, trong sáng 13/ 9, đối tượng này sẽ bán ma túy cho các con nghiện là lái xe đường dài. Tổ công tác do Thượng tá Hoàng Ngọc Quang - Phó trưởng Phòng PC47 cùng 6 công an khác đã thực hiện nhiệm vụ đến theo dõi, bắt giữ.

Tuy nhiên, địa điểm lấy hàng đã bị thay đổi liên tục làm các trinh sát phải kiên trì chờ đợi. Điểm nhận cuối cùng là dưới chân đèo Phú Gia. Nhưng sau hơn nửa tiếng chờ đợi cũng không thấy bóng dáng kẻ cung cấp hàng ở đâu. Đây còn là đối tượng nguy hiểm thường thủ súng và mã tấu trong người, mỗi lần xuất hiện đều đi từ trong núi ra nên các phương án đều được sắp xếp kỹ càng, hạn chế tối đa thương vong cho chiến sĩ.

Đúng 11h40, khi nhiều xe tải, ô tô nối đuôi nhau chuẩn bị lên đèo thì đối tượng bất ngờ xuất hiện. Trong lúc y đang bán 1 tép heroin với giá 500.000đ cho một tài xế nghiện thì đã bị các trinh sát ập đến bắt quả tang.

Đối tượng bán ma túy khai nhận tên là Cái Viết Tấn (SN 1973, trú xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) và khách hàng là Nguyễn Văn Q. (SN 1991, trú TP Huế). Q. là con nghiện nặng, đi theo làm “lơ” xe cho chủ xe khách tuyến Huế - Đà Nẵng để có tiền “chơi” ma túy. Công an đã lập biên bản 2 đối tượng về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” và thu giữ trong người đối tượng nhiều gói ma túy khác.

Đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho lái xe đường dài và công nhân ở dưới chân đèo Phú Gia (ảnh: Thái Bình)

Công an cũng đã tiến hành khám xét nhà Tấn. Theo khai nhận của Tấn, mỗi tép ma túy Tấn bán lời 200.000đ. Bản thân Tấn cũng là một con nghiện nặng, mỗi ngày phải chích 3 lần mới đủ “đô”. Để có tiền chích ma túy, Tấn đã buôn bán ma túy cho các lái xe đường dài và các công nhân tại khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô gần đó. Tấn đã từng cai nghiện nhưng bất thành do không quyết tâm và nghiện quá nặng.

Hiện, Phòng PC 47 đã bàn giao tên Tấn cho Công an huyện Phú Lộc tiếp tục làm rõ. Cơ quan điều tra Công an Phú Lộc cũng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với tên Tấn về hành vi “ma bán trái phép chất ma túy” và sẽ điều tra một số đối tượng liên quan.

Theo Đ.Dương (Dân trí)