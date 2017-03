Phá dây đề bạc tỉ của hai “nữ quái”

Từ cuối năm 2012, trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện hai đường dây tổ chức đánh bạc (dưới hình thức ghi lô đề) quy mô lớn, thu hút hàng trăm người tham gia mỗi ngày. Từ các thông tin nắm được, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP Đà Nẵng đã thiết lập chuyên án để triệt phá.

Ngày 10-10-2012, công an bắt quả tang Nguyễn Văn Chín cùng vợ là Nguyễn Thị Lệ Hương điều hành đường dây ghi số đề tại “trụ sở” số 79 (đường Mẹ Nhu, quận Thanh Khê). Tại hiện trường, công an tịch thu: Tám sổ ghi đề, hai xe máy, máy tính và 8 triệu đồng tiền mặt. Qua thống kê phơi đề thu giữ xác định số tiền đánh bạc hơn 72 triệu đồng. Vợ chồng Chín thừa nhận đứng ra thầu đề từ cuối năm 2010.

Sau khi vợ chồng Chín sa lưới, ban chuyên án xác định vẫn còn một đường dây ghi đề khác có quy mô và tổ chức chặt chẽ hơn đang tồn tại. Lần theo dấu các con bạc, trinh sát lần ra manh mối tại số 675 và 78 (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) do Trương Thị Công Vui và Thái Thị Thùy Vân đứng tên là nơi giao dịch giữa nhà cái và con bạc với số tiền lên đến hàng tỉ đồng. Ngày 10-9, tại số 78, công an bắt quả tang Vân đang cân đối chín tờ tịch đề do các con bạc chuyển đến với số tiền ghi gần 24 triệu đồng.

Hồ Thị Gái (trái) và Thái Thị Thùy Vân.

Cơ quan công an thu giữ tang vật. Ảnh: T.TÀI

Tại phòng ngủ của Vân, có 32 tịch đề, 42 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Bước đầu công an xác định Vân móc nối với các tay em ghi số đề dạo sau đó chuyển lại cho Vui hưởng huê hồng. Để tránh bị phát hiện, các tay em nhắn tin, gọi điện thoại cho Vân để Vân tổng hợp rồi chuyển cho Vui. Mỗi ngày Vân chuyển tiền ghi đề cho Vui khoảng 40 triệu đồng.

Cùng thời điểm trên, tại số 675 (đường Trần Cao Vân), trinh sát ập vào bắt quả tang Hồ Thị Gái (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) đang nhận tịch đề qua điện thoại của các con bạc. Tại hiện trường, công an thu giữ 153 tịch đề với số tiền thể hiện hơn 1 tỉ đồng. Gái khai từ tháng 5-2013, Gái tham gia góp vốn (tỉ lệ 50-50) với Vui để điều hành đường dây cờ bạc. Hằng ngày, Gái đến nhà Vui để nghe, đọc tin nhắn do các con bạc chuyển đến máy ĐTDĐ của Vui. Ngoài ra, Gái và Vui còn tổng hợp các tịch đề từ chỗ Vân và 10 “vệ tinh” khác chuyển đến tận nhà.

Trên cơ sở lời khai của nghi can, ngày 11-9, Công an TP Đà Nẵng bắt khẩn cấp “bà trùm” Trương Thị Công Vui về hành vi tổ chức đánh bạc. Tại cơ quan công an, Vui khai nhận cùng với Gái tổ chức đường dây ghi lô đề từ cuối năm 2012. Cứ ba ngày, sau khi các con bạc và nhà cái không có thắc mắc gì về chuyện thắng thua thì Vui, Gái và Vân hủy tịch đề một lần.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố đối Trương Thị Công Vui, Hồ Thị Gái, Thái Thị Thùy Vân, Nguyễn Thanh Dũng và Nguyễn Thị Khánh Hòa về tội tổ chức đánh bạc. Đồng thời, điều tra làm rõ đối với 16 đối tượng liên quan khác.

LỆ THỦY