Phá dây đề tiền tỉ liên huyện

Qua đó công an bắt quả tang 10 người liên quan đến mua bán số đề liên huyện, tang vật thu giữ gồm 638 triệu đồng tiền mặt, hơn 1.200 USD, 17 điện thoại di động, 58 phơi đề với tổng số tiền ghi trên phơi 170 triệu đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang điều tra mở rộng chuyên án tổ chức đánh bạc dưới dạng số đề nói trên. Trong số người bị bắt giữ có Lê Thị Máy (55 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) được cho là nghi can cầm đầu. Vào năm 2008, bà Máy từng bị bắt theo lệnh truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc.





Lê Thị Máy và một số tang vật bị thu giữ. Ảnh: THIÊN SƠN

Trước đó, chiều 5-9, khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65) cùng lúc ập vào tám địa điểm ghi đề trên địa bàn thị trấn Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú (huyện Cờ Đỏ), xã Đông Thuận (huyện Thới Lai) và xã Thạnh Quới (huyện Vĩnh Thạnh). Tại các tụ điểm “đề đóm”, công an bắt giữ Lê Thị Máy, Phan Hoàng Lây, Đặng Văn Hậu, Nguyễn Thanh Chỉ (con trai của bà Máy), Huỳnh Thị Anh Đào, Huỳnh Thị Bích, Lê Minh Tùng, Huỳnh Thanh Vân, Phan Thị Tám và Lê Thị Kim Loan (45 tuổi) để làm rõ hành vi liên quan đến việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề.

Điều đáng nói là bà Máy và con là Nguyễn Thanh Chỉ từng tổ chức thầu đề và bị tòa tuyên phạt mức án bảy năm tù giam. Sau khi ra tù, mẹ con bà Máy tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Theo điều tra ban đầu, bà Máy sử dụng nhà riêng của mình hoặc nhà của Chỉ để giao dịch, tổ chức ghi số đề và nhận phơi đề do tay em chuyển qua máy fax. Đích thân bà Máy phân công nhiệm vụ cho từng người con trong đường dây ghi đề theo quy mô khép kín gia đình…