Phá đường dây buôn 1.038 bánh heroin từ "Tam giác vàng" về Việt Nam

Sáng nay 18-7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp báo về kết quả bước đầu vụ án triệt phá tổ chức tội phạm mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia (chuyên án có bí số 006-N) của công an tỉnh này phối hợp với các cục chức năng của Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành.

Đại tá Nhâm Ngọc Tám - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chuyên án 006-N - cho biết, cuối năm 2006, Công an tỉnh phát hiện một tổ chức tội phạm người Việt Nam chuyên mua bán, vận chuyển heroin từ vùng "Tam giác vàng" bên Lào đưa qua tuyến biên giới một số tỉnh vào Việt Nam, sau đó đưa về Hà Nội, TP HCM, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh... và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Cùng với đó, đường dây buôn bán này còn mua ma túy tổng hợp từ Trung Quốc vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ. Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định lập chuyên án 006-N để đấu tranh. Trong quá tình này, Công an tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; công an các tỉnh Hà Nội, Sơn La, Hòa Bình... Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 27 bị can liên quan đến chuyên án 006-N, bắt tạm giam 21 bị can, phối hợp với Văn phòng Interpol truy nã quốc tế 6 bị can. Bước đầu, cơ quan công an đã thu giữ 131 bánh heroin, 114.600 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy dạng bột đá, 2 khẩu súng (K59 và colt) 6 viên đạn, 25.000USD, 7 ô tô các loại (trong đó có BMW X6, Hyundai Santafe, Hyundai Tucson, Toyota Venza) và 1,3 tỉ đồng, cùng nhiều tang vật khác. Quá trình điều tra ban đầu, Ban chuyên án đã làm rõ, từ năm 2011 đến nay, đường dây ma tuý xuyên quốc gia đã vận chuyển trót lọt 1.038 bánh heroin, 25 kg ma túy đá, 200.000 viên ma túy tổng hợp. Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tặng bằng khen và 30 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Ban chuyên án 006-N vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Theo Tr.Đức (NLĐO)