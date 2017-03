Phá đường dây buôn hàng chục bánh heroin tại Quảng Nam

Ban đầu xác định, đường dây buôn bán ma túy này hình thành từ năm 2007, đối tượng cầm đầu đã vận chuyển số lượng ma túy rất lớn từ bản Vẽ, huyện Tương Dương, Nghệ An, vào bán lại cho các "chân rết" để tiêu thụ ở TP Đà Nẵng, khu vực Tây Nguyên và địa bàn Quảng Nam, trung bình mỗi tháng từ 1-2 bánh heroin...

Từ "chân rết" núp bóng quán nhậu...

Đó là quán nhậu với đặc sản vịt nướng của Châu Thị Minh Tâm, 42 tuổi và Hồ Quang Vinh, 33 tuổi, nằm trên đoạn QL1A thuộc địa phận tổ 8, Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam. Quán nhậu này thường tập trung số lượng lớn con nghiện về chích, hút rồi dùng bơm tiêm trấn lột, xin đểu các sòng bài, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT địa phương. Lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Quảng Nam giao nhiệm vụ cho tổ trinh sát do Trung tá Trần Văn Đô chỉ huy tiếp cận, điều tra.

Qua xác minh, cho thấy: Tâm gốc người Bình Sơn, Quảng Ngãi, lưu lạc ra xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) làm nghề uốn tóc, có chồng ở đây và sinh được 4 con. Sau đó, Tâm li dị chồng lên huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam, tiếp tục làm nghề uốn tóc và buôn bán tạp hóa cho các đối tượng làm vàng. Từ môi trường này, Tâm đã quen biết nhiều tay giang hồ anh chị ở đất vàng rồi lún sâu vào con đường cờ bạc, buôn bán ma túy.

Tâm cùng bố là Hồ Quang Vinh đã bị bắt quả tang với 1 gói heroin (2 chỉ) tại thị trấn Nam Phước, huyện Duyên Xuyên (Quảng Nam) khi đang trên đường từ huyện miền núi Nam Giang trở về. Tâm khai nhận đã mua số heroin này từ một "ông trùm" người Nghệ An vào cung cấp ma túy cho "chân rết" ở địa bàn Quảng Nam. Đó là Trần Đình Đức, trong điện thoại di động của Tâm được ghi biệt danh là "Bác sĩ răng"...

Chân dung một trùm ma túy

Lần theo dấu vết, các tổ trinh sát đã xác định: Trần Đình Đức, 47 tuổi, trú ở xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Từ năm 2007, Đức hình thành một đường dây buôn bán ma túy vào khu vực miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên; đặc biệt là việc hắn tạo ra các "chân rết" trên "cung đường tròn" từ TP Đà Nẵng lên các huyện miền núi Quảng Nam như: Nam Giang, Phước Sơn, qua các tỉnh Tây Nguyên, rồi quay về vùng đồng bằng Quảng Nam. Nguồn heroin chủ yếu Đức lấy của các đối tượng ở bản Vẽ, huyện Tương Dương, Nghệ An...

Sau khi bị bắt, theo khai nhận của Đức, trung bình mỗi tháng hắn vận chuyển từ bản Vẽ vào cho các "chân rết" nằm trong "cung đường tròn" từ 1 cây (37,5 gam) đến 1 bánh (375 gam) heroin. Tuy nhiên, tài liệu trinh sát xác định, trung bình mỗi tháng ít nhất hắn cung cấp từ 1-2 bánh heroin.

Sau khi cử các tổ trinh sát xác minh, thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội của Trần Đình Đức, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm ma túy - Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố bị can. Ngày 20/4, Đức vận chuyển 3 bánh heroin từ Tương Dương ra bán cho các "chân rết" ở Quảng Ninh thì bị bắt giữ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Đức về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam quyết định tách vụ án hình sự về hành vi phạm tội của bị can Trần Đình Đức thành vụ án riêng, giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trong vụ án Châu Thị Minh Tâm và Hồ Quang Vinh, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam còn bắt giam 2 đối tượng nằm trong đường dây của Tâm và Vinh, đó là Thi Môn Luận, 30 tuổi và Nguyễn Văn Xuân, 25 tuổi, cùng trú ở thôn 3, xã Bình Lãnh, Thăng Bình, Quảng Nam...



Theo Long Vân (CAND)