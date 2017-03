Phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh

Qua đó, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp hai nghi can tại Cần Thơ, đồng thời phối hợp với C47 Bộ Công an bắt khẩn cấp một đối tượng khác tại Hà Nội.

Theo Đại tá Lê Văn Lương, Trưởng PC47 Công an TP Cần Thơ, đây là vụ có số lượng heroin nhiều nhất trên địa bàn và có tính chất liên tỉnh. Các nghi can bị bắt gồm: Đỗ Văn Chi (51 tuổi, ngụ quận Đống Đa, Hà Nội), Trần Thị Thu Thảo (58 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Bùi Thị Huệ (55 tuổi, ngụ Hà Nội). Hiện công an đang di lý Bùi Thị Huệ từ Hà Nội vào Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra.

Chi, Thảo cùng tang vật. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Thông tin ban đầu, qua nắm tình hình trên địa bàn trinh sát đã lần ra một đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ các tỉnh vào Cần Thơ. Trong đó điểm đến là tại khu dân cư 512 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Bình Thủy. Chiều 6-2, các mũi trinh sát và lực lượng của PC47 Công an TP Cần Thơ bắt quả tang Chi đang vận chuyển hai bánh heroin từ Hà Nội vào Cần Thơ giao cho Thảo với giá 400 triệu đồng. Đồng thời, công an còn thu giữ các tang vật khác gồm hơn 500 triệu đồng, 21 điện thoại di động, hai máy bộ đàm, một máy quay phim, một roi điện…

Tại cơ quan công an, Chi khai số heroin nói trên mua của Huệ tại Hà Nội rồi mang vào Cần Thơ bán lại cho Thảo. Từ lời khai của Chi, ngay trong ngày 7-2, PC47 Công an TP Cần Thơ kết hợp với Cục C47 Bộ Công an bắt khẩn cấp Huệ và di lý vào Cần Thơ để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.