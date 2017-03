Phá đường dây buôn ma tuý sử dụng vũ khí nóng

Nhằm ngăn chặn “dòng chảy” ma túy thẩm lậu từ Lào qua đường biên giới Cửa khẩu Nậm Cắn (H. Kỳ Sơn, Nghệ An), lực lượng Phòng PCTPMT BCH BĐBP tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Cục PCTPMT Bộ Tư lệnh (BTL) BĐBP Việt Nam và CA tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), tiến hành phá thành công Chuyên án 310LV, bắt giữ 3 đối tượng người Lào, thu giữ 5 bánh heroin, 2 quả lựu đạn, 1 khẩu súng cùng 29 viên đạn... ngay trên đất nước bạn.

Chuyên án 310LV



Khoảng cuối tháng 7-2011, qua TS địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng TS PCTPMT BCH BĐBP Nghệ An đã phát hiện một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy lớn giữa 2 biên giới của tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) và tỉnh Nghệ An (Việt Nam). Tổ chức này được điều hành từ một nhóm người Lào, rất có quy mô và chặt chẽ. Những chuyến hàng mà tổ chức này vận chuyển có lúc lên tới hàng chục bánh heroin. Nguồn gốc số hàng được nhập từ khu Tam giác vàng về Xiêng Khoảng, sau đó được vận chuyển qua đường tiểu ngạch tại Cửa khẩu Nậm Cắn (H. Kỳ Sơn, Nghệ An). Từ đây, nguồn ma túy này được thẩm lậu vào Việt Nam để tiêu thụ.

Trước tình hình trên, đầu tháng 9-2011, được sự đồng ý của BTL BĐBP Việt Nam, BCH BĐBP tỉnh Nghệ An đã giao cho lực lượng Phòng PCTPMT tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh. Chuyên án 310LV được xác lập, một lực lượng lớn TS BĐBP Nghệ An và TS Cục PCTPMT BTL BĐBP nhanh chóng phối hợp với CA tỉnh Xiêng Khoảng vào cuộc điều tra. Qua một thời gian dài thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và công tác TS, Ban chuyên án (BCA) đã tiếp cận được một số đối tượng TPMT trên địa bàn 2 tỉnh Xiêng Khoảng và Nghệ An để nắm tình hình.



Qua tiếp xúc, các TS phát hiện thấy dấu hiệu buôn bán, vận chuyển ma túy của tổ chức này ngày càng rõ nét hơn. Tuy nhiên, để triệt phá là điều cực kỳ khó khăn, bởi thời gian gần đây, do lực lượng CA tỉnh và BĐBP tỉnh Nghệ An ra quân quyết liệt và triệt phá được nhiều đường dây lớn nên bọn TPMT cảm thấy “chờn” hơn. Để tránh sự phát hiện và vây bắt của lực lượng chức năng Nghệ An, các đối tượng TPMT người Lào liên tục thay đổi địa bàn hoạt động cũng như các phương thức giao hàng. Nếu là số hàng lớn thì chúng chỉ giao dịch trên địa phận nước Lào, số hàng vừa thì giao tại khu vực biên giới, còn nếu xâm nhập vào địa bàn Nghệ An chỉ là nhỏ lẻ.

BCA lên phương án truy bắt các đối tượng.

Sau khi kiểm soát được tình hình, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này, BCA đã tiến hành nhóm họp lên kế hoạch hành động. Ngày 12-9, tổ công tác của BCA và lực lượng CA tỉnh Xiêng Khoảng đã ký kết hợp tác đánh án, đồng thời xây dựng kế hoạch đánh bắt nội biên Lào.

Cất lưới ở Mường Pẹc

Cùng thời gian này, lực lượng BCA và CA tỉnh Xiêng Khoảng nhận được nguồn tin: đường dây TPMT này sẽ vận chuyển một số lượng lớn heroin đi tiêu thụ. Tiến hành xác minh nguồn tin trên, BCA đã khẳng định đối tượng sẽ vận chuyển ma túy từ TX Phôn Xa Vẳn rồi tập kết ở Mường Pẹc, sau đó chuyển giao cho các đối tượng ở Cửa khẩu Nậm Cắn (H. Kỳ Sơn). Kế hoạch vây bắt đối tượng lập tức được BCA xây dựng. Nhận định các đối tượng TPMT sẽ sử dụng vũ khí nóng để phòng thân, nên trước khi triển khai nhiệm vụ, BCA đã quán triệt mức độ an toàn cho các TS cũng như đối tượng TPMT được đặt lên hàng đầu.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ đi bộ, 8 giờ ngày 21-9, lực lượng BCA đã tiến hành phương án mật phục tại một cánh rừng ở Mường Pẹc. Lào mùa này mưa như trút nước, mặc cho muỗi vắt hành hạ, các TS vẫn chịu đựng, nếu sơ suất để lộ thì mọi công sức hàng tháng trời sẽ trôi sông đổ bể, mà tính mạng cũng sẽ khó được đảm bảo.

Đúng 10 giờ 30, tại điểm mật phục, các TS phát hiện 3 đối tượng lầm lũi chui vào một căn nhà gỗ ngoài bìa rừng. Biết đối tượng bắt đầu thực hiện việc giao dịch, vòng vây của BCA ngày càng được khép kín. Khi nghe lệnh của đại tá Nguyễn Trường Thi - Trưởng phòng PCTPMT BĐBP tỉnh Nghệ An, Phó BCA hô lớn “tấn công”, lập tức các TS ập vào quật ngã các đối tượng khi chúng chưa kịp trở tay rút súng và quăng lựu đạn. 3 đối tượng người Lào bị bắt giữ tại chỗ, tang vật thu được gồm 5 bánh heroin, 2 quả lựu đạn, 1 khẩu súng tự chế, 29 viên đạn carbin, 2 cân tiểu ly, 3 bộ đèn hút, 6 chiếc ĐTDĐ, 1 máy ảnh kỹ thuật số, một số tiền mặt gồm đồng Baht (Thái Lan) và tiền Việt cùng chiếc xe gắn máy. Sau khi lập biên bản quả tang, 3 đối tượng cùng toàn bộ tang vật được chuyển về CA tỉnh Xiêng Khoảng để đấu tranh làm rõ.

Tang vật vụ án.

Tại trụ sở CA tỉnh Xiêng Khoảng, 3 đối tượng khai tên là Vừ Chia Xiu (46 tuổi, trú bản Na Ô), Thò Vả Lỳ (42 tuổi, trú Phôn Xa Vẵn) và Cự Pa Lia (47 tuổi, trú bản Na Xu, Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào). Bước đầu chúng khai nhận số hàng trên được mua tại Myanmar, sau đó đưa về Xiêng Khoảng tập kết trước khi tìm mối đưa qua đường tiểu ngạch tại Nậm Cắn để tiêu thụ.

Với việc triệt phá thành công Chuyên án 310LV, bắt giữ 3 đối tượng và một số ma túy lớn ngay tại nước bạn Lào của lực lượng BĐBP Nghệ An, đã góp phần chặt đứt đường dây ma túy thẩm lậu từ Lào qua địa phận H. Kỳ Sơn trong thời gian qua. Hiện, lực lượng BĐBP tỉnh Nghệ An đã bàn giao đối tượng và tang vật cho CA tỉnh Xiêng Khoảng tiến hành điều tra mở rộng theo thẩm quyền.

