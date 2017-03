Phá đường dây cá độ bóng đá cực lớn ở Hà Nội

Chiều 20.5, Đại tá Hồ Sỹ Tiến - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an cho biết, cơ quan công an vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn do Nguyễn Văn Điền, 32 tuổi, ở Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội cầm đầu, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ hàng tỉ đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Điền bước đầu khai nhận tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng từ tháng 6.2008. Điền cung cấp 9 đầu mạng cá độ bóng đá cho các con bạc và giao cho anh rể là Ngô Anh Dũng, 51 tuổi, ở cùng xóm, trực tiếp quản lý. Mỗi trận bóng đá, lượng tiền cá độ đổ về đường dây này lên tới hàng tỉ đồng.

Cùng bị bắt với Điền, Dũng còn có Nguyễn Văn Đức; Trần Ngọc Lộc, 41 tuổi, Trần Ngọc Nhàn, 47 tuổi, và Nguyễn Văn Tiến, 38 tuổi, đều ở Phú Đô, Mễ Trì. Các đối tượng đều khai nhận có tham gia đường dây đánh bạc của Điền và Dũng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo Khiết Giang (Dân Việt)