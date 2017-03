Phá đường dây cá độ bóng đá do người nước ngoài điều hành

Theo thông tin ban đầu, đường dây này đã được Công an quận 7 và Công an huyện Nhà Bè đồng loạt khám phá.

Chiều 26-8, Công an phường Tân Phong phối hợp cùng Công an quận 7 tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ G7-5 khu Sky Garden 1, thuộc khu phố 6, phường Tân Phong. Tại đây lực lượng công an bắt quả tang Lee Won Il (quốc tịch Hàn Quốc) tổ chức và quản lý trang điện tử www.CL-0000.com. Trang này Il tổ chức cho những người Hàn Quốc khác tham gia cá độ bóng đá trên mạng để hưởng 10% tiền thắng và thua độ. Số tiền thắng thua này sẽ được gửi vào tài khoản của Il tại Hàn Quốc. Quá trình kiểm tra, công an đã thu giữ hai CPU và bốn màn hình vi tính. Bước đầu công an nhận định khả năng Il chỉ là một mắt xích trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn.

Liên quan đến đường dây này, vào 1 giờ sáng 29-8, Công an huyện Nhà Bè bất ngờ kiểm tra nhà số 77 khu biệt thự Ngân Long, xã Phước Kiểng. Tại đây công an đã phát hiện có 13 người Hàn Quốc không đăng ký tạm trú và hoạt động cá độ bóng đá trên mạng. Bước đầu công an xác định nhóm người này có khả năng liên quan đến đường dây cá độ của Lee Won Il.

