Phá đường dây cá độ bóng đá tại quán cà phê

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Mạnh Bình, Trần Hoài Trung (cùng ngụ TP. HCM), Nguyễn Văn Phú (ngụ Bắc Giang) và Lê Quang Tiến (ngụ Quảng Trị).

Theo thông tin ban đầu, sau một thời gian theo dõi, khoảng 21 giờ ngày 22-3, công an ập vào quán cà phê Thanh Trúc (do Bình làm chủ, thuộc khu phố 3, phường An Phú, thị xã Thuận An) khi nhóm này đang tổ chức cá độ trận bóng đá giữa Chelsea và Arsenal. Tại thời điểm bắt giữ các đối tượng, công an cũng thu giữ được số tiền tang vật hơn 10 triệu đồng, 1 ti vi, một máy tính xách tay mà các đối tượng dùng để theo dõi trận đấu.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bị tạm giữ (ảnh do công an cung cấp)

Tại công an, các đối tượng khai nhận Bình là chủ quán cà phê kiêm chủ đường dây cá độ này. Trung được Bình thuê đứng ra nhận tiền gá độ cho mỗi trận đấu. Mỗi lần cá độ, Bình và Trung nhận từ 500 ngàn đồng trở lên. Đến thời điểm bị bắt, qua tổng hợp các trận đấu các đối tượng đã cá cược khoảng 20 triệu đồng.

Qua làm việc, các đối tượng cũng khai nhận ngoài nhận tiền cá độ của những trận đấu trong giải ngoại hạng Anh, các đối tượng còn nhận tiền cá cược cho những trận đấu bóng đa khác.

Các đối tượng cũng khai nhận đường dây cá độ bóng đá này đã hoạt động được 7 tháng. Hiện công an đang tiến hành mở rộng điều tra đường dây này.

N.ĐỨC