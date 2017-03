Phá đường dây cá độ bóng đá tiền tỉ qua mạng

Ngày 13-1, nguồn tin từ Cục CSĐTTP về TTXH (C45) cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an và Công an TPHCM chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt ra quân bắt giữ, khám xét nhiều đối tượng tại 6 điểm (5 tại TPHCM và một nơi tại TP.Châu Đốc, An Giang) để điều tra do liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn, liên tỉnh.





Công an bắt khẩn cấp Lư Quốc Hưng, người cầm đầu đường dây cá độ qua mạng (ảnh CTV)

Theo thông tin ban đầu, sáng 13-1, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra khách sạn Đức Minh (phường 5, Q.5, TPHCM) và đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với Lưu Quốc Hưng (ngụ Q.5, TP.HCM) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Qua quá trình điều tra, Hưng được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet. Tại căn phòng trên tầng thượng của khách sạn ĐM, Công an lập biên bản thu giữ nhiều tài liệu, ổ cứng máy tính, điện thoại, laptop, thẻ ATM, ngoại tệ… được cho là tang vật để phục vụ điều tra.

Cùng thời điểm trên, cơ quan điều tra cũng bắt giữ thêm các đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Anh Tú (ngụ Q.7); Đặng Phú Hồ (ngụ quận 11), Đặng Văn Vinh (ngụ TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang); Tại Để (ngụ quận 8); Nguyễn Hữu Tuấn (ngụ quận 4), Bùi Kim Phụng (ngụ huyện Bình Chánh) và Bùi Minh Nhựt (ngụ quận 11) về hành vi đánh bạc.

Ngoài ra, 4 đối tượng khác liên quan đến đường dây trên cũng bị cơ quan điều tra triệu tập để làm rõ, khám xét nơi ở. Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ máy tính, điện thoại di động, giấy tờ liên quan và tiền mặt tại chỗ để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu của Cục C45, Bộ Công an, qua thời gian dài theo dõi phát hiện, những nghi can này cung cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các con bạc thân thiết, nhiều tài liệu, chứng cứ cho thấy chúng nhiều lần chuyển tiền ra nước ngoài. Hiện số tiền của đường dây cá độ này vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Theo một nguồn tin, số tiền các đối tượng tham gia cá cược lên đến hàng chục tỉ đồng cho mỗi lần cá độ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra.

N.ĐỨC