Phá đường dây chân dài bán dâm

Chiều 10-5, Công an quận Phú Nhuận - TPHCM, cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra đường dây bán dâm vừa bị đơn vị này phối hợp với Đội 5 thuộc Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công TPHCM phá vỡ vào khuya 9-5.



Lúc 22 giờ ngày 9-5, hàng chục trinh sát của Đội 5 PC45 cùng cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận, Công an phường 7 bất ngờ ập vào khách sạn Nguyệt Nga (đường Phan Xích Long, P.7, Q. Phú Nhuận). Tại đây, lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang 4 cặp đang mua bán dâm.



Theo lời khai của những cô gái bán dâm bị bắt, đường dây này do Lê Thị Tuyết Lan (SN 1974, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân - TPHCM) tổ chức.



Tại công an, Lan khai đường dây bán dâm hoạt động từ năm 2010 đến nay, với 8-10 “chân dài” được tuyển chọn kỹ. Để tránh bị phát hiện, Lan điều hành hoạt động qua ĐTDĐ.



Hiện vụ việc đang được Công an quận Phú Nhuận thụ lý.



Theo T. Tiến (NLĐO)