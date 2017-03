Phá đường dây đánh bạc 200 tỉ đồng, thu giữ cả súng hơi

Ngày 11-10, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đoàn (52 tuổi, trú TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cùng sáu người liên quan về tội Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet cực “khủng”, do Nguyễn Văn Đoàn cầm đầu.

Cụ thể, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Tổng cục cảnh sát về đấu tranh triệt phá các tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, tháng 6-2016, C50 phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án nhằm triệt phá đường dây đánh bạc của Đoàn.

Ngày 5-10, đường dây chính thức được bóc gỡ. Cảnh sát đã tiến hành triệu tập, bắt, khám xét khẩn cấp 9 đối tượng cùng ở Bắc Ninh, thu 160 triệu đồng, một ôtô, một súng hơi và nhiều điện thoại. máy móc, sổ sách liên quan.

Theo C50, Đoàn và đồng phạm sử dụng nhiều trang web có máy chủ ở nước ngoài như: DTY82AS, TY3200,… để cá cược bóng đá với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. Hệ thống tổ chức đánh bạc này có ở các tỉnh, TP như: Hà Nội, Bắc Ninh,… Chỉ tính riêng từ đầu tháng 6 tới nay, lượng tiền đánh bạc của các đối tượng lên tới gần 200 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình.