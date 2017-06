Phá đường dây đưa ma túy phía Bắc vào Bình Dương

Ngày 27-6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ cùng công an thị xã Bến Cát triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh do Phạm Anh Đức (tự Đức "Lùn", 38 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) cầm đầu.



Tang vật ma túy cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CTV.

Theo cơ quan công an, đầu tháng 5-2017, các trinh sát thu thập nắm được dây mua bán, tàng trữ trái phép ma túy của Đức. Sau hơn một theo dõi các hoạt động, công an xác định được Đức cùng đàn em là Khuất Cao Cường (36 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát), Lê Quốc Đảo (33 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên) thường xuyên đi ra Hải Phòng mua ma túy, sau đó vận chuyển về Bình Dương và tập kết tại nhà của Đức để phân nhỏ.

Đức, Đảo và Cường chia số ma túy trên cho đàn em đi bán lại cho người nghiện. Các đối tượng hoạt động rất manh động, tinh vi với sự cảnh giác rất cao, thời gian hoạt động là vào đêm khuya.

Đêm 13-6, các trinh sát của Ban chuyên án xông vào nhà trọ thuộc khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát và bắt quả tang Đảo, Đức, Cường đang phân chia ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm này, Ban chuyên án thu giữ trên 945 gam ma túy tổng hợp, 53 viên thuốc lắc, 2 cân, 5 xe máy, 7 viên đạn, 1 đao, 2 mã tấu, 1 dao găm, 1 máy tính..



Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an cũng tạm giữ một số nghi can khác tham gia đường dây này.