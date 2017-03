Phá đường dây đưa ma túy từ Lào về VN

Theo Tân Tiến (NLĐO)

Ngày 17-5, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) Công an TPHCM cho biết vừa phá vỡ đường dây vận chuyển ma túy đá cực lớn từ thủ đô Viêng Chăn - Lào sang VN qua ngã sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng thời đã khởi tố các đối tượng trong đường dây này.Theo thông tin từ PC47 Công an TP, trước đó, ngày 7-1, đơn vị này lập chuyên án nhằm triệt phá đường dây tổ chức mua bán trái phép chất ma túy do Văn Trọng Nguyên (SN 1977, ngụ đường Diên Hồng, phường 1, quận Bình Thạnh - TPHCM) cầm đầu.Sau hơn 3 tháng điều tra, trinh sát nắm rõ quy luật Nguyên sang Lào bằng đường hàng không để mua ma túy đem về VN. Lúc đầu, Nguyên thử để hàn the trong valy xem cách hải quan kiểm tra. Sau đó, Nguyên vận chuyển 1 kg ma túy đá từ Lào về VN qua đường cửa khẩu Nội Bài trót lọt.Đến ngày 27-4, Nguyên thuê Ngô Trung Dũng (SN 1986, ngụ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Bảo Huy (SN 1993, ngụ phường 1, quận Bình Thạnh) cùng đi sang Lào mua ma túy đem về TPHCM tiêu thụ qua đường sân bay Tân Sơn Nhất.Ngày 4-5, hàng chục cán bộ chiến sĩ PC47 Công an TP phối hợp với Đội Kiểm soát ma túy Cục Hải quan, Chi cục Hải quan sân bay, Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất rà soát các chuyến bay từ Lào và Campuchia về TPHCM.Lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyên cùng Dũng, Huy vừa bước qua khu vực làm thủ tục kiểm tra hành lý thì bị lực lượng chức năng tóm gọn cùng 7 gói nylon đựng ma túy đá với tổng trọng lượng khoảng 6 kg.Tiến hành khám xét 4 căn hộ do Nguyên thuê ở quận Bình Thạnh, trinh sát PC47 Công an TP tiếp tục phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy này.Bước đầu Nguyên khai vào ngày 27-4 đã thuê Dũng, Huy sang Lào vận chuyển ma túy về TPHCM với giá 50 triệu đồng/người, bao luôn chi phí đi lại, ăn ở. Khi đến Viên Chăn, Nguyên mua số ma túy đá của một người Lào với giá 175.000 USD.Ngoài việc bắt 3 đối tượng trên, qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP cũng khởi tố Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1989, ngụ đường Phan Bội Châu, phường 14, quận Bình Thạnh, vợ của Nguyên) vì đã có hành vi giúp sức trong việc giao ma túy cho nhiều người khác. Do có con nhỏ mới 5,5 tháng tuổi nên Tú được tại ngoại chờ hầu tra.Hiện vụ án vẫn đang được PC47 Công an TP mở rộng điều tra.