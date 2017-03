Phá đường dây làm CMND giả có trang bị súng K54

Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng này, lực lượng công an thu giữ nhiều dụng cụ, tài liệu có liên quan đến việc làm giả CMND. Đặc biệt, công an còn thu giữ được một khẩu súng K54 cùng 10 viên đạn và hai lưỡi lê.





Khẩu súng quân dụng cùng số đạn bị thu giữ. Ảnh: Việt Anh

Trước đó, ngày 3-11, Phòng Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Thái Bình) phát hiện một CMND 12 số là loại CMND mới mang tên Trần Thị Then có dấu hiệu bị làm giả. Qua đấu tranh, Then khai tên thật là Trần Thị Thu (33 tuổi, trú tại xã Trung An, Vũ Thư, Thái Bình). Thu nhờ một đường dây ở Nghệ An làm CMND giả với chi phí 20 triệu đồng.





Lần theo manh mối này, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt hai đối tượng Quân và Bơ.