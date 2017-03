Phá đường dây làm giả bằng đại học

Ngày 4/5, Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Vinh (32 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) để mở rộng điều tra làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.



Trước đó từ trình báo của quần chúng nhân dân, khoảng 10h ngày 3/5, Công an TP. Biên Hòa kết hợp với công an phường Long bình (TP.Biên Hòa) bất ngờ kiểm tra nhà của Vinh tại KP2, phường Long Bình thì bắt quả tang đối tượng này đang làm giả rất nhiều bằng đại học.



Khám xét nhanh công an thu giữ máy ép Platic; máy ép nhựa dẻo; máy photo màu; dàn máy vi tính và nhiều bằng đại học, giấy khám sức khỏe giả.



Bước đầu tại CQĐT, Vinh khai nhận đã “sản xuất” hàng trăm bằng đại học giả của các trường ĐHKT; ĐHBK; ĐHSP…từ hơn 1 năm qua.



Theo Vũ Sơn (Bee)