Phá đường dây làm giấy giả bán xe gian

Ngày 3-8, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán xe máy trộm cắp, chủ yếu là xe tay ga đắt tiền như AirBlade, Lead, Vision, SH... Các xe này được mua lại từ các tay “đạo chích” trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh miền Tây.

Xe gian, giấy giả

Trước đó, ngày 19-3, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh đã khám xét, bắt giữ Lê Quang Minh (còn tên gọi khác là Vinh, Hóa, Quá, tạm trú tại 1/12 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra ban đầu, sau khi mua xe từ các tay trộm cướp, Minh đã làm giả toàn bộ giấy tờ xe, biển số, đăng kiểm… để biến xe gian thành xe hợp pháp rồi mua bán công khai trên thị trường. Nhận định đây là một đường dây tiêu thụ xe máy có nguồn gốc bất minh với thủ đoạn tinh vi, đồng thời làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức, Công an quận Bình Thạnh đã lập chuyên án khám phá.

Lê Quang Minh và hàng chục xe tay ga được Minh bán bằng giấy tờ giả. (ảnh do Công an quận Bình Thạnh cung cấp)

Khi bị bắt, Minh khai quen biết vợ chồng Hải (ngụ quận 9) chuyên làm “cò” giấy tờ xe và nhờ vợ chồng Hải đứng tên đăng ký các xe gian đã mua. Sau đó, Minh dùng hộ khẩu, giấy CMND của vợ chồng Hải đưa cho một người tên Thái (chưa rõ lai lịch) để làm giả hóa đơn giá trị gia tăng, giấy kiểm tra chất lượng xuất xưởng của hãng Honda mang tên vợ chồng Hải.

Tiếp theo, Minh giao cho Hải đi đăng ký tại các đội CSGT quận, huyện, được cấp biển số và giấy hẹn ngày lấy đăng ký để chuyển thành xe hợp pháp đưa ra thị trường. Mỗi hồ sơ làm được, Minh trả cho Hải từ 4 triệu đến 5 triệu đồng bao gồm tiền công, lệ phí trước bạ, đăng ký xe. Ngoài ra, nếu Hải đứng tên giùm trên giấy đăng ký xe thì Minh trả thêm 900.000 đồng/xe.

Mượn mác “xe thanh lý giá rẻ”

Khi có được các giấy tờ giả với mác xe thanh lý của hãng Honda, Minh bán xe cho Phương (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) với giá từ 26 triệu đến 28 triệu đồng/xe. Sau đó, Phương bán tiếp cho Nam (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) là chủ cửa hàng kinh doanh xe máy ở quận Tân Phú. Với chiêu bài xe thu hồi, thanh lý có giấy tờ đầy đủ, Nam đã mua chín chiếc xe các loại. Số xe này Nam đều được lập hợp đồng công chứng ủy quyền từ Hải để bán cho khách hàng.

Với thủ đoạn trên, Minh đã bán nhiều xe cho các cửa hàng kinh doanh và người có nhu cầu mua xe “xịn” giá rẻ. Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận từ tháng 11-2014, Minh đã mua 18 chiếc xe tay ga đều là trộm cướp, không có giấy tờ, rồi phù phép giấy tờ bán lại hưởng lợi 10-27 triệu đồng/xe.

Hiện cơ quan điều tra đang thu giữ 14 chiếc xe máy, mô tô và 19 hợp đồng công chứng ủy quyền, mua bán xe của Minh và đồng bọn để điều tra làm rõ. Các xe này được tiêu thụ khắp các quận của TP.HCM, các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre…