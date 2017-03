Phá đường dây làm giấy tờ, con dấu giả

Ngày 18-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 16 bị can trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức do Trần Huyền Ân (ngụ xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10 đến giữa tháng 9-2013, Ân cùng các đồng phạm trong đường dây đã làm giả nhiều loại văn bằng, chứng chỉ… cung cấp cho những người có nhu cầu xin việc hoặc đi học.

Nhiều loại văn bằng giả do đường dây của Trần Huyền Ân thực hiện. Ảnh: TT

Quá trình thực hiện Ân phân công cho hai đồng phạm là Phạm Đức và Huỳnh Đắc Trí đi tìm người có nhu cầu làm bằng giả mang thông tin về giao cho Ân. Sau đó Ân đi mua bằng thật về tẩy xóa rồi ghi thông tin người có nhu cầu làm bằng vào.

Khi Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) phát hiện sự việc trên tiến hành điều tra, các đối tượng biết bị động đã tạm dừng hoạt động. Sau đó thấy tình hình êm, Ân và Trí lại tiếp tục mở dịch vụ làm bằng giả.

Giữa năm 2011, Trí nhờ Nguyễn Thành Lê thiết kế các mẫu phôi bằng mới để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Lê liên hệ với hai người nữa để thiết kế phôi rồi chỉnh sửa lại. Sau khi đã in phôi, Ân hoặc Trí giả ký tên, đóng dấu giả vào phôi bằng rồi bán cho khách hàng. Thông qua nhiều “chân rết”, đường dây của Ân và Trí đã làm giả nhiều loại văn bằng từ bằng đại học, cao đẳng, trung cấp dược với giá 40 triệu đến 18 triệu đồng, bằng tốt nghiệp THPT có kèm học bạ giá 20 triệu đồng. Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng này đã sử dụng tên thật, ảnh thật của người cần mua bằng sau đó in ấn, làm tem “chống giả” nhằm qua mặt nhiều cơ quan, tổ chức tuyển dụng.

Riêng Trần Ngọc Sỹ (đồng phạm của Ân), cơ quan công an xác định vào đầu năm 2013, Sỹ đã sử dụng tiệm photocopy của mình để làm giả các loại giấy tờ gồm: Công văn của Cục Công tác chính trị thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an), giấy giới thiệu của Cục Công tác chính trị, công văn của UBND tỉnh Quảng Nam, thư kêu gọi của Tỉnh hội Chữ thập đỏ Quảng Nam, hợp đồng tài trợ nuôi dưỡng của Tỉnh hội Chữ thập đỏ Quảng Nam… Ngoài ra, Sỹ còn giả mạo con dấu và chữ ký của Đại tá Nguyễn Đức Dân - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị để hoàn thiện số giấy tờ giả khác. Sau khi làm xong số giấy tờ giả này, Sỹ đưa cho Nguyễn Hữu Phước sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 7-2013, Phước bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa bắt giữ.