Phá đường dây lô đề lớn nhất Quảng Nam

Đây là đường dây lô đề có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng, do Hồ Thị Biên (42 tuổi, trú tổ 64, P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cầm đầu.

Khoảng 17 giờ 10 ngày 9.3, lực lượng PC45 kiểm tra nhà riêng của vợ chồng Trần Lệ Huyền (31 tuổi) và Kiều Đông (33 tuổi, xã Điện Nam Đông, H.Điện Bàn), bắt giữ nhiều người đang ghi số đề. Bước đầu, vợ chồng Đông khai từ tháng 12.2012 đến nay, hằng ngày thường tổ chức ghi đề tại nhà riêng hoặc thông qua các phương tiện: máy fax, ĐTDĐ. Ngoài ra, hai vợ chồng Đông còn trực tiếp nhận ghi đề từ các “chân rết” khác như: Nguyễn Thị Liên (34 tuổi, trú xã Điện Dương, H.Điện Bàn), Nguyễn Thị Chí Cảnh (30 tuổi, trú số 8, Nguyễn Tất Thành, P.Tân An, TP.Hội An) và Nguyễn Thành Sương (trú Bầu Ốc Thượng, P.Cẩm Hà, TP.Hội An), sau đó chuyển cho Hồ Thị Biên. Được biết, trước khi bị bắt, số tiền vợ chồng Kiều Đông chuyển cho Biên khoảng 40 triệu đồng/ngày.

Cùng thời điểm trên, PC45 phối hợp Công an Đà Nẵng kiểm tra nhà của Hồ Thị Biên tại TP.Đà Nẵng, bắt quả tang Biên đang ghi đề. Tang vật thu giữ của đường dây ghi đề gần 200 triệu đồng, 7 máy fax, 9 ĐTDĐ cùng nhiều phơi đề… Tại cơ quan điều tra, Biên khai tổ chức ghi đề từ đầu năm 2013, mỗi ngày nhận ghi từ các đầu mối tại Quảng Nam với số tiền khoảng 80 triệu đồng.

Theo Hoàng Sơn (TNO)