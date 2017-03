Phá đường dây ma túy của Sơn "Sài Gòn", thu giữ gần 21 tỷ đồng

CUỘC HẸN BÊN NHÀ XÁC

Giữa năm 2013, Phòng CSĐTTP về ma túy CATP đang tập trung giải quyết một hiềm nghi trong một chuyên án đã được bóc gỡ năm 2008, tuy nhiên vẫn còn sót lại Lý Ngọc Hoa (SN 1975, ngụ P6Q8). Ả ta thuộc dạng lưu manh chuyên nghiệp, có bề dày về thành tích buôn bán ma túy nên thủ đoạn rất ma mãnh. Sau thời gian kiên trì đeo bám, phát hiện Hoa thường xuyên có những hành tung bí ẩn, thường lui tới gần nhà xác Tăng ni quán ở quận 5 để gặp gỡ gã thanh niên lạ mặt. Để ngụy trang, mỗi khi đến đây, Hoa đều điều chồng là Lê Trọng Toản (SN 1979, ngụ Q.Bình Tân) chở theo hai con nhỏ đeo cặp sách. Nhưng bằng con mắt nhà nghề, các trinh sát phòng chống ma túy CATP xác định Hoa đến đây có động cơ mục đích chứ không chỉ gặp gỡ thông thường. Cùng lúc gã thanh niên lạ mặt cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của công an. Nhanh chóng xác minh lai lịch, anh ta họ tên đầy đủ là Trần Văn Long (SN 1974, tạm trú quận 7). Tuy nhiên, hình dáng bên ngoài lại rất giống một đối tượng đang bị truy nã toàn quốc nằm trong đường dây buôn bán ma túy quy mô vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng phòng chống ma túy đã lật tẩy bộ mặt thật của Long với họ tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Sơn (SN 1974). Mọi hành tung bí ẩn của cặp đôi này nhanh chóng được báo cáo lên cấp trên. Ban chỉ huy Phòng CSĐTTP về ma túy đã xác lập chuyên án đấu tranh, giao các chiến sĩ Đội 3 đấu tranh, bóc gỡ.



Số Tiền tang vật thu giữ tại nhà Sơn

Được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng PC47 Công an TPHCM kết hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và Phòng PC47 Công an tỉnh Nghệ An, chiều tối 13-6-2013, trưởng ban chuyên án - đồng chí thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng phòng CSĐTTP về ma túy, đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp, chỉ đạo lực lượng chia làm nhiều gọng kìm. Trong đó, đồng chí Thắng trực tiếp chỉ đạo một mũi trinh sát bao vây sào huyệt nhà Hoa - Toản ở đường Trương Phước Phan, P.Bình Trị Đông, quận Bình Tân; một mũi trinh sát khác do thượng tá Phùng Văn Đẳng, Phó phòng, mai phục tại căn hộ của Sơn nằm trong hẻm 176 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7.

19 giờ cùng ngày, phát hiện Sơn xuất hiện cạnh nhà xác Tăng ni quán, anh ta liên tục ngó nghiêng quan sát rồi đến trao cho Hoa gói hàng. Sau khi nhận tiền, Sơn vội vã rời địa điểm. Riêng Hoa khi về tới chân cầu Muối thì bất ngờ bị trinh sát bắt giữ cùng tang vật là 100 gram ma túy “đá”. Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, lực lượng thu giữ khoảng 1.000 gram ma túy mẫu phức tạp, cân điện tử cùng nhiều gói ma túy tổng hợp. Riêng tại nhà Sơn, lực lượng thu giữ 5 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 16,7 tỷ đồng, 150.000USD còn nguyên sơri và 530 triệu đồng cùng một CMND giả dán hình Sơn nhưng lại mang tên Đào Đức Công. Ngoài số tiền tang vật thu giữ, lực lượng còn tiến hành kê biên hai căn nhà của Sơn ở quận 7 và một chiếc xe hơi Kia Morning...

CHÂN DUNG CẶP BÀI TRÙNG

Học hành dang dở, 13 tuổi Nguyễn Trọng Sơn trở thành cửu vạn ở ga Sài Gòn và là tay anh chị cộm cán. Sơn càng tạo được tên tuổi và thanh thế của mình sau khi dùng dao xử một tay anh chị. Với hành vi này, Sơn bị xử phạt 13 năm tù về tội giết người. Thời gian thi hành án ở Trại giam Thủ Đức, Sơn quen biết với Hoa, một con nghiện nặng và để có tiền hút chích, Hoa đã phải trả giá bằng những ngày tháng bóc lịch chốn lao tù. Sau khi ra trại, Sơn làm phụ hồ ở quận 8. Nhận thấy đây là mảnh đất màu mỡ để tiêu thụ ma túy, Sơn mò ra Lạng Sơn thiết lập đường dây vận chuyển “hàng”. Sơn bắt tay với anh trai của mình là Nguyễn Trọng Tuấn (đã bị CA tỉnh Quảng Ninh bắt giữ) cùng một số đối tượng đứng ra thành lập đường dây buôn bán ma túy từ Lào về Nghệ An, sau đó vận chuyển sang nước thứ ba. Khi đường dây ma túy quy mô đặc biệt lớn bị Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá, bắt giữ hơn 100 đối tượng, trong đó còn hơn 36 tên lọt lưới, cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc, trong đó có Nguyễn Trọng Sơn.

Hết đường làm ăn, Sơn bỏ trốn vào TPHCM. Tại đây, Sơn thay tên đổi họ, tìm cách móc nối với Hoa để buôn ma túy. Sơn sẽ là đầu mối cung cấp “hàng đá” để Hoa bán lại cho đầu dưới với giá 100 gram là 100 triệu đồng.

Sơn, Hoa, Toản

Riêng Hoa sau khi ly dị đã kết duyên với gã thanh niên đáng tuổi em mình là Lê Trọng Toản. Toản là con nghiện nặng, có thành tích bất hảo với 5 tiền án về tội cướp giật tài sản. Là đối tượng “ăn bay” chuyên nghiệp nên tài chạy xe của Toản rất điêu luyện. Vì vậy, mỗi lần đi giao nhận “hàng”, Toản đều làm nài chở vợ để dễ dàng cắt đuôi khi bị lực lượng công an truy đuổi. Mỗi khi cần lấy “hàng”, Hoa sẽ điện thoại cho Sơn sau đó hẹn đến cạnh nhà xác Tăng ni quán để giao nhận.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai số tiền trong năm cuốn sổ gửi tiết kiệm là của đối tượng người nước ngoài. Tháng 7-2012, anh ta đưa cho Sơn 17 tỷ đồng nhờ mua 100 bánh heroin nhưng Sơn không thực hiện đúng cam kết mà ôm tiền bỏ trốn vào TPHCM. Lý giải về số đôla, Sơn bảo giữa năm 2012, trước khi về nơi chín suối, bố Sơn để lại 130 lượng SJC chôn trong vườn nhà. Để tránh phải chia cho các anh em trong nhà, Sơn đã lén mang bán được 5,6 tỷ đồng và mua 150.000USD...

Chỉ trong một thời gian ngắn, với tinh thần kiên quyết đấu tranh bài trừ tệ nạn ma túy, các chiến sĩ phòng chống tội phạm đã triệt phá thành công đường dây ma túy, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt, thu hồi số tài sản cực kỳ lớn sung công quỹ. Đây là thành tích rất đáng biểu dương.



Theo THANH HUYỀN (CATP)