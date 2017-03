Phá đường dây ma túy 'khủng', thu giữ 10 bánh heroin

Ngày 30-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nam Định cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn từ Điện Biên về Nam Định, thu giữ 10 bánh heroin.



Nguyễn Mạnh Thùy cùng số heroin tại cơ quan công an

Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 28-3, tại Bến xe khách Nam Định, các trinh sát đã bắt, tạm giữ hình sự Nguyễn Mạnh Thùy (44 tuổi, trú tại xã Noong Bua, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Qua xác minh nhanh, Nguyễn Mạnh Thùy đã móc nối với người dân ở biên giới Việt - Lào để tổ chức đường dây buôn bán ma túy đưa về các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Theo lãnh đạo công an tỉnh Nam Định, ngay khi lực lượng trinh sát phát hiện một đường dây ma túy vận chuyển từ Điện Biên về Nam Định, đơn vị đã thành lập ban chuyên án. Do địa bàn họat động của các đối tượng rộng khắp trên cả nước, ban chuyên án đã đề nghị sự phối hợp của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam,...

Hiện Công an tỉnh Nam Định đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.