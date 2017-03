Phá đường dây ma túy liên quận “Ti đá”

Chiều 28-4, Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM), cho biết công an quận vừa triệt phá đường dây cung cấp ma túy đá hoạt động trên địa bàn quận do Nguyễn Khắc Hiếu (tự “Ti đá”, 24 tuổi, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh) cầm đầu. Qua đó, công an bắt giữ 10 đối tượng, thu hơn 150 g ma túy đá cùng hàng trăm viên thuốc lắc.

Đầu tháng 3-2014, từ tin báo của người dân, trinh sát đội điều tra tội phạm về ma túy đã theo dõi, lần ra đường dây ma túy của Hiếu “Ti đá”. Đường dây này không chỉ bán lẻ mà còn cung cấp sỉ ma túy đá cho các “đại lý” tại các quận Gò Vấp, Tân Phú, Phú Nhuận, Thủ Đức… Công an quận Bình Thạnh đã xác lập chuyên án để triệt phá. Sau hai tháng, lực lượng trinh sát đã xác định được hơn 10 nghi can tham gia đường dây, hoạt động khép kín, tinh vi.





Hiếu - cầm đầu đường dây mua bán ma túy và tang vật. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Công an xác định có ba nguồn chính cung cấp “hàng” cho Hiếu là Nguyễn Trọng Thiên Thư (ngụ phường 5, quận 3, chuyên cung cấp thuốc lắc), Nguyễn Việt Sơn (ngụ Quảng Ngãi), Vòng Chí Vinh (ngụ quận 11, chuyên cung cấp hàng đá). Ngoài ra một nguồn khác chuyên cung cấp thuốc lắc cho Hiếu là Trần Minh Tùng (ngụ Phú Nhuận). Tuy nhiên, khi công an đang mai phục thì Tùng đã bị Công an quận 1 bắt giữ vào tháng 3-2014 cùng với tang vật là hai bánh heroin và 1 kg ma túy đá.

Rạng sáng 26-4, hàng chục chiến sĩ được tung ra làm bốn mũi đeo theo bốn nhánh của đường dây này để triệt phá.

Tại khách sạn ở khu dân cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh), trinh sát bắt quả tang Hiếu và Lor Minh Trí đang chờ giao 50 g ma túy đá. Từ lời khai của hai người này, trinh sát bắt quả tang hai đàn em của Hiếu là Nguyễn Đức Duy (Duy mập ) và Nguyễn Quốc Duy (Bi nhỏ) giao lẻ ma túy tại Công viên Hải Nam (Phú Nhuận).

Tổ trinh sát thứ hai áp sát khách sạn HV (phường 3, quận Bình Thạnh) bắt được Thư và hai đàn em gồm Đinh Ngọc Diêm và Trần Đình Uyên. Khám nhà của Thư, trinh sát thu giữ 65 viên thuốc lắc, một gói nylon chứa chất bột màu vàng.

Tổ thứ ba và thứ tư áp sát hai nhánh do Sơn và Vinh cầm đầu, bắt được sáu đối tượng thu giữ 100 g ma túy đá.

Kết thúc chuyên án, cơ quan công an triệt phá đường dây với 14 người (tạm giữ 10 người), thu giữ 150 g ma túy đá, 75 viên thuốc lắc.

Tại cơ quan điều tra Hiếu khai nhận mua ma túy đá từ Vinh, Sơn, Thư và Tùng rồi bán lẻ cho con nghiện. Sau đó, Hiếu phát triển lên và chuyển sang bán sỉ ma túy đá và thuốc lắc. Tính từ tết Nguyên đán Giáp Ngọ đến nay, đường dây của Hiếu đã tiêu thụ khoảng 500 g ma túy đá và 500 viên thuốc lắc.

Thượng tá Thắng cho biết việc triệt phá được đường dây ma túy đá, xóa được ba tụ điểm ma túy đá hoạt động trên địa bàn quận và các quận lân cận được đông đảo người dân ủng hộ.

ÁI NHÂN - TRUNG DUNG